Исаакий «до майдана доведет»: встречи депутатов с избирателями решили приравнять к митингам / А почему бы тогда не уравнять с митингами и крестные ходы?

Публикации за 01.02.17

Депутаты ЗакСа Петербурга одобрили законопроект «Единой России» о приравнивании к митингам встреч парламентариев с избирателями. «За» проголосовали 39 депутатов, семеро были против. Если закон будет принят окончательно, встречи законодателей с гражданами придется согласовывать с исполнительной властью, отмечает «Фонтанка». Поводом для срочного принятия подобного законопроекта стала скандальная ситуация с передачей Исаакиевского собора в ведение РПЦ.

Представляя законопроект, его автор – глава фракции «Единой России» в ЗакСе Александр Тетердинко заявил, что «были допущены вопиющие случаи нарушения». Он объяснил: «Под предлогом встреч с избирателями отдельные депутаты устраивают митинги. Они используют лазейку в законодательстве, ее надо закрыть. Этот закон, конечно, объявят антидемократическим. Но порядок согласования митингов был признан конституционным». Под видом встречи с избирателями депутаты «могут устроить майдан», устрашил коллег единоросс.

Против законопроекта выступили оппозиционные депутаты. Так, Максим Резник предложил не запрещать встречи с избирателями, а проверить действия Смольного, который не согласовывал депутатам митинг против передачи Исаакия. Яблочник Борис Вишневский, в свою очередь, сказал коллегам: «Настанет время, когда вас в этом зале будет меньшинство, вы горько пожалеете о сегодняшнем решении».

Депутат Оксана Дмитриева («Партия Роста») отметила, что во время встречи на Марсовом поле она держала связь с полицией и беспокоилась за безопасность граждан. Она добавила, что осуждает последующую «провокационную акцию» в Исаакиевском соборе. Также Дмитриева заявила о «недопустимости 37-го года». «Вы сеете религиозную рознь, на акции были совершенно разные люди»,– заявила Дмитриева единороссам.

Напомним, 28 января на Марсовом поле состоялась встреча граждан с оппозиционными депутатами, посвященная передаче Исаакиевского собора РПЦ. На мероприятие пришло, по разным оценкам, от 3 до 5 тыс. человек. Правозащитник Динар Идрисов раздал желающим бесплатные билеты на экскурсию в Исаакиевский собор. Пришедшая в храм группа из порядка 30 активистов устроила акцию: во время богослужения протестующие против передачи Исаакия РПЦ подняли вверх листки бумаги с надписью «Музей – городу!» Полиция не стала задерживать активистов: завершить свои действия протестующих попросили сотрудники музея.

Отметим, что на разрешенный властями митинг в поддержку передачи Исаакия РПЦ пришло всего 20 человек.

Напомним, в начале января стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко после встречи с патриархом Кириллом решил передать в ведение РПЦ Исаакиевский собор, чего церковь добивалась уже давно. Решение градоначальника вызвало, мягко говоря, неодобрительную реакцию как в городе, так и по всей стране. В ЗакСе Петербурга депутаты по-настоящему сцепились из-за судьбы собора. Оппозиционные парламентарии пообещали, что как только официальные документы о передаче собора церкви появятся, решение будет обжаловано в суде – и действительно подали иск, но суд его не принял. Также власти Петербурга запретили активистам митинг против передачи собора.

Ранее директор государственного музея «Исаакиевский собор» Николай Буров говорил, что ежегодно в Исаакиевском соборе проходит по 600 богослужений, и музей не препятствует Церкви отправлять обряды, несмотря на все сложности. «У нас нет войны с Церковью», – подчеркивал Буров. Он также указывал, что за 2015 год знаменитый на весь мир храм-памятник посетили всего 36 тыс. верующих, а число «обычных» туристов за это же время составило 3,687 млн человек.

Против передачи Исаакия в ведение Церкви выступили Союз музеев и Санкт-Петербургский союз ученых. Музейщики в том числе напомнили: после открытия в 1858 году Исаакий находился в ведении комиссии по его постройке, а в 1864 году император Александр II передал собор в ведение министерства путей сообщения и публичных зданий, вопреки желанию церкви, настаивавшей на передаче собора в ее полное ведение. Специально созданная комиссия, рассмотрев вопрос, отклонила передачу собора в безраздельное управление Священного Синода, поскольку в здании постоянно велись сложные технические и художественные работы. В 1871 году Александр II именным указом изъял здание из ведения министерства путей сообщения и передал его в министерство внутренних дел.

Собор был превращен в музей в 1928 году. С 1990 года в нем восстановили православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

Президент Союза музеев России и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский также попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Санкт-Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора. Это «позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение», – говорится в открытом письме Пиотровского патриарху. Впрочем, представители РПЦ сразу же «мудро» ответили Пиотровскому, посоветовав ему «заниматься Эрмитажем».

В открытом письме Союза ученых они призывают «не бросаться из крайности в крайность»: «В годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас стали передавать церкви давно ставшие музеями соборы. Принадлежащие городу соборы-музеи, являющиеся историко-культурными памятниками мирового значения и его «визитной карточкой», должны оставаться светскими государственными учреждениями, в случае с Исаакиевским собором – «двойного назначения». В письме особо указано, что сложившаяся традиция проведения в Исаакиевском соборе богослужений учитывает интересы верующих, а передача собора в пользование РПЦ нанесет ущерб культуре и научной деятельности музея, а также нарушит права жителей Петербурга, «мнением которых по этому вопросу руководство города даже не удосужилось поинтересоваться».

В комитете по культуре Госдумы будут проведены специальные слушания о судьбе Исаакия. Глава комитета режиссер Станислав Говорухин уже заявил, что сомневается в целесообразности передачи РПЦ собора-музея.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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