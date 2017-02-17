Губернатор Петербурга отказался приравнять к митингам встречи депутатов с избирателями / Но в целом с этой инициативой он согласен

Публикации за 17.02.17

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко наложил вето на законопроект, приравнивавший встречи депутатов с избирателями к митингам. Однако он предложил создать перечень мест, где депутаты могут встречаться с горожанами без согласований, а количество участников таких несогласованных встреч планируется ограничить до 100 человек.

Сегодня на заседании комитета по законодательству ЗакСа представитель губернатора Юрий Шестериков рассказал, что в целом Полтавченко согласился с принятием инициативы о встречах депутатов с избирателями, но предложил дополнить законопроект. Дополнения – это ограничение количества участников встречи и согласованные места для таких мероприятий.

Сейчас в городе действует перечень из 5 мест, где можно проводить митинги, в том числе – Марсово поле. Этот список, по словам Шестерикова, можно скорректировать или дополнить.

Как сообщает «Фонтанка», выслушав представителя губернатора, парламентарии посчитали, что предложение может ограничить их работу. «Это формализует деятельность депутатов», – высказался Сергей Трохманенко.

Законопроект о том, чтобы приравнять встречи с избирателями к митингам и согласовывать их со Смольным, был утвержден ЗакСом 8 февраля. Авторами документа выступили депутаты из «Единой России» и ЛДПР, которые посчитали, что оппозиционные парламентарии грубо нарушили закон, устроив на Марсовом поле 28 января несогласованный митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ. При внесении законопроекта его авторы пугали, что под видом встречи с избирателями «неправильные депутаты» могу «устроить майдан».

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 16.02.17

Под Архангельском нашли самый крупный в Европе алмаз. / Под Петербургом столкнулись две фуры, погибли оба водителя. / В Ленинградском зоопарке умерла жирафа-долгожительница Луга. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»