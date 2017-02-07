Коллектив Исаакия: «Мы не считаем, что сохранение памятника можно совместить с уничтожением музея»

Публикации за 07.02.17

Сохранение некоей «музейной функции» после планируемой передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ «едва ли может быть признано начинанием, отвечающим интересам культуры». Об этом говорится в заявлении трудового коллектива Исаакиевского собора. Текст размещен на сайте Союза музеев России и на сайте chаnge.org вместе с петицией против передачи памятника церковникам.

В документе говорится: «Музей – не экскурсионная площадка. Музей – это сложная система взаимообусловленных функций, которые просто не могут существовать изолированно. Нельзя проводить экскурсию, не зная, что ты показываешь, а для этого нужна научно-исследовательская деятельность. Нельзя показывать, не думая о том, как размещены предметы, и какие комплексы они составляют, а для этого нужна экспозиционно-выставочная деятельность. Нельзя показывать, не будучи уверенным, что музейный объект защищен от процессов разрушения и распада, а для этого нужна реставрационная деятельность. Наконец, нельзя использовать предмет в процессе коммуникации, не зная, где он находится в научно организованной системе фондохранилища, а для этого нужна фондовая деятельность».

«Именно поэтому все разговоры о музейной функции демонстрируют только лишь слабое знание музейного дела и со стороны тех, кто решает сейчас судьбу памятника, и со стороны тех, кто так стремится получить его в безвозмездное пользование», – подчеркивают сотрудники музея.

Они указывают, что один из «базовых аргументов» сторонников ликвидации музея – отсылка к историческому прошлому: «Не для того наши предки его строили», – не выдерживает никакой критики даже с точки зрения логики здравого смысла и самого исторического прецедента. «Во-первых, как справедливо отмечают специалисты в области церковной истории, храмы бывают разные. Бывают храмы приходские, рассчитанные на повседневные богослужения, а бывают – мемориальные, изначально выполняющие и функции памятника, монумента, важного для культурной памяти всего народа. Именно таким изначально и был Исаакиевский собор – даже до революции 1917 г. Проводились службы, и в главном алтаре, и в боковых приделах, но все остальное время собор выполнял не менее важную функцию – функцию трансляции определенных идей, образов, значимых и вне религиозного контекста. То же самое делает сейчас музей – он транслирует важный социокультурный код, он сохраняет и передает историческую память», – говорится в документе. Сотрудники музея подчеркивают, что эти функции изначально были свойственны Исаакиевскому собору и это сохраняется и сейчас.

«Во-вторых, сама апелляция к историческому прошлому не всегда верна и возможна при определении функций объекта. Да, у любого объекта культуры есть изначальная функция, то, для чего этот объект создается. Но с течением времени он приобретает и новые функции, которые могут быть не менее значимы для развития и сохранения культуры, чем первоначальная. Культура развивается так и только так. Заморозить, отказаться от новых функций – выступить против ее развития. Храм становится еще и историческим памятником, и новая его функция – музейная – для культуры важна», – сказано в документе.

Сотрудники музея напоминают: имея статус памятника с 1935 года, Исаакиевский собор представляет собой чрезвычайно сложное архитектурно-художественное единство, включающее 103 настенные росписи, 52 съемные работы, выполненные маслом на холсте, более 300 скульптур и 62 мозаики. «Сохранение памятника такой сложности – чрезвычайно кропотливый труд, требующий значительных интеллектуальных и финансовых вложений. В настоящее время это возможно благодаря высокопрофессиональному коллективу и значительным средствам, которые сам музей и зарабатывает. Как этот вопрос будет решаться в дальнейшем – совершенно неясно. В сложившихся условиях, обеспокоенность за судьбу памятника представляется более чем оправданной», – подчеркивают музейщики. Они выражают тревогу и за судьбу научно-просветительской деятельности, связанной с собором-музеем.

«Министр культуры РФ Владимир Мединский на недавней пресс-конференции заявил, что «собор должен стать еще более доступным для граждан». Доступность же памятника означает отнюдь не только отмену входной платы, но и доступность интеллектуальную. И ее как раз в первую очередь. Отменить билеты, открыть двери – самое простое, что можно сделать. Но и самое неэффективное. Необходимо еще и сделать доступным интеллектуально», – пишут сотрудники музея.

В документе отмечается, что сейчас «интеллектуальная доступность осуществляется коллективом экскурсионно-методического отдела музея, который в построении и реализации экскурсии исходит из общекультурных предпосылок, одинаково близких представителям всех сообществ многонациональной и многоконфессиональной России, а также многочисленным иностранным посетителям».

«Эти экскурсии проводятся от имени Культуры – единой и многообразной. В недавнем телеобсуждении бурную радость участников вызвала неочевидность ответа на вопрос – музеем чего Исаакиевский собор является. Пришли к заключению, что он «музей самого себя», и весело посмеялись над этим. Этот смех опять же выказывал простое незнание предмета обсуждения», – пишут музейщики.

«Музей Исаакиевский собор – это музей величия русской культуры XIX в., открытой для влияний извне и хранящей собственные национальные традиции. Не про стены и росписи рассказывает этот музей, а про то, что французский католик Монферран, участвовавший в Наполеоновских войнах, после падения Императора, нашел новый дом в России и здесь смог реализовать свой талант. Про то, что испанец Бетанкур переехал в Россию и здесь стоял у истоков профессиональной подготовки инженеров. Про то, что потомок французских гугенотов Брюллов и итальянец Бруни именно здесь создали шедевры академической живописи. А выходец из крепостных крестьян Максим Салин за свое мастерство резчика не только получил вольную, но и был зачислен на обучение в Академию художеств. Исаакиевский собор – это музей открытости и достижений Русской культуры. Но таковым он становится только тогда, когда его экспонаты оживляются выверенным и профессиональным рассказом музейного работника. Сам по себе памятник не работает. Именно поэтому экскурсионное обслуживание включено в стоимость входного билета. Без него – без этого рассказа – ни о какой доступности памятника речи быть просто не может. Без него будет лишь «богато и много золота» или «благолепно и умилительно». А ни то, ни другое к культуре отношения не имеет», – подчеркивают сотрудники музея.

Они указывают: нет сомнений в том, что деятельность планируемого церковного экскурсионного бюро «будет конфессионально маркированной и априори направленной на представителей одной лишь группы интересов». «В этом ли доступность, за которую так ратует министр культуры? Мы в этом сильно сомневаемся», – пишут они.

«Сомневаемся мы и в том, что, как заявляют некоторые сторонники закрытия музея, «с Исаакиевским собором коллектив музейных работников напрямую не связан». Едва ли можно отрицать, что сохранение Исаакиевского собора – не только здания, но и памяти, знания о нем, – т.е. собора как объекта национального и мирового наследия – это заслуга коллектива музея, трансляция и популяризация этого знания – также дело коллектива. Едва ли не были связаны с Исаакиевским собором те, кто закрашивал его купола в годы Великой Отечественной войны, те, кто в страшные дни блокады Ленинграда жил в подвалах собора, оберегая, сохраняя для будущих поколений музейные предметы, которые не удалось вывезти из города, те, кто восстанавливал памятник долгие годы после войны, те, кто изучал его и рассказывало нем многим поколениям посетителей», – напоминают они.

«Мы думаем, что Исаакиевский собор – это уникальный памятник культуры. Только по недоразумению можно считать таковое суждение антирелигиозным. И общей нашей миссией мы полагаем сохранение этого памятника для последующих поколений. Мы не считаем, что сохранение памятника можно совместить с уничтожением музея», – заключают сотрудники Исаакиевского собора.

Напомним, В начале января стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко после встречи с патриархом Кириллом решил передать в ведение РПЦ Исаакиевский собор, чего церковь добивалась уже давно. Решение градоначальника вызвало, мягко говоря, неодобрительную реакцию как в городе, так и по всей стране. Оппозиционные парламентарии городского ЗакСа пообещали, что как только официальные документы о передаче собора церкви появятся, решение будет обжаловано в суде – и действительно подали иск, но суд его не принял. Также власти Петербурга запретили активистам митинг против передачи собора.

Противниками передачи Исаакия в ведение Церкви выступили Союз музеев и Санкт-Петербургский союз ученых. Музейщики в том числе напомнили: после открытия в 1858 году Исаакий находился в ведении комиссии по его постройке, а в 1864 году император Александр II передал собор в ведение министерства путей сообщения и публичных зданий, вопреки желанию церкви, настаивавшей на передаче собора в ее полное ведение. Специально созданная комиссия, рассмотрев вопрос, отклонила передачу собора в безраздельное управление Священного Синода, поскольку в здании постоянно велись сложные технические и художественные работы. В 1871 году Александр II именным указом изъял здание из ведения министерства путей сообщения и передал его в министерство внутренних дел.

Собор был превращен в музей в 1928 году. С 1990 года в нем восстановили православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

Президент Союза музеев России и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский также попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Санкт-Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора. Это «позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение», – говорится в открытом письме Пиотровского патриарху. Впрочем, представители РПЦ сразу же «мудро» ответили Пиотровскому, посоветовав ему «заниматься Эрмитажем».

В открытом письме Союза ученых они призывают «не бросаться из крайности в крайность»: «В годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас стали передавать церкви давно ставшие музеями соборы. Принадлежащие городу соборы-музеи, являющиеся историко-культурными памятниками мирового значения и его «визитной карточкой», должны оставаться светскими государственными учреждениями, в случае с Исаакиевским собором – «двойного назначения». В письме особо указано, что сложившаяся традиция проведения в Исаакиевском соборе богослужений учитывает интересы верующих, а передача собора в пользование РПЦ нанесет ущерб культуре и научной деятельности музея, а также нарушит права жителей Петербурга, «мнением которых по этому вопросу руководство города даже не удосужилось поинтересоваться».

В комитете по культуре Госдумы будут проведены специальные слушания о судьбе Исаакия. Глава комитета режиссер Станислав Говорухин уже заявил, что сомневается в целесообразности передачи РПЦ собора-музея.

Добавим, что 28 января на Марсовом поле состоялась встреча граждан с оппозиционными депутатами, посвященная передаче Исаакиевского собора РПЦ. На мероприятие пришло, по разным, оценкам, от 3 до 5 тыс. человек. Правозащитник Динар Идрисов раздал желающим бесплатные билеты на экскурсию в Исаакиевский собор. Пришедшая в храм группа из порядка 30-ти активистов устроила акцию: во время богослужения протестующие против передачи Исаакия РПЦ подняли вверх листки бумаги с надписью «Музей – городу!». Полиция не стала задерживать активистов: завершить свои действия протестующих попросили сотрудники музея.

После массовой акции на Марсовом поле единороссы срочно внесли в ЗакС Петербурга законопроект о том, что встречи депутатов с избирателями должны быть приравнены к митингам, разумеется, документ был тут же принят.

Добавим, что на разрешенный властями митинг в поддержку передачи Исаакия РПЦ пришло всего 20 человек.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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