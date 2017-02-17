Патриарх Кирилл рассказал о «примирении народа» с передачей Исаакия РПЦ / «Белых» с «красными», верующих с неверующими, богатых с бедными

Публикации за 17.02.17

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает возвращение Исаакиевского собора Русской православной церкви «символом примирения нашего народа», особенно в год столетия революции. Об этом он заявил сегодня на заседании Высшего церковного совета, сообщает «Интерфакс».

Когда-то разрушение храмов и массовые убийства верующих «стали ужаснейшей страницей национального разделения», считает патриарх. «Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения «белых» с «красными», верующих с неверующими, богатых с бедными, ведь красота Исаакиевского собора, открытого для всех, одинаково доходит до сердца каждого человека, независимо от национальности, убеждений, веры, языка, на котором он говорит», – заявил он.

Кирилл заверил: Церковь молится о том, чтобы возвращение Исаакия «остановило злые помыслы людей, делающих из дома молитвы причину раздора». «Верим, что Всемилостивый Господь принесет мир и рассеет сомнения, создаваемые по незнанию и неведению», – заключил глава РПЦ.

Патриарх также дал развернутый комментарий относительно работы собора после его передачи РПЦ. Он заверил: опасения противников передачи Исаакия, что доступ в собор будет ограничен для людей, не имеющих отношения к православию, беспочвенны. «Гарантированно свидетельствую, что собор будет открыт для всех желающих либо помолиться в нем, либо просто увидеть красоту этого великолепного сооружения и ознакомиться с историей замечательного памятника», – пообещал глава РПЦ.

Что касается музейной деятельности Исаакия, то, по словам патриарха, «собор является выдающимся произведением нашей национальной культуры, и для того, чтобы ознакомиться с этим памятником, нужно профессиональное экскурсионное сопровождение». «Это сопровождение в полной мере будет осуществляться на том уровне, на котором оно осуществляется сегодня, с надеждой на то, что и уровень будет также повышаться, как будет повышаться и, как мы надеемся, не только экскурсионное измерение музейной деятельности, но и просвещенческое и научное», – сказал он.

Опасения, что РПЦ не справится с осуществлением ремонтных и реставрационных текущих задач так, как это делал музей, Кирилл также отверг и заверил, что у Церкви будут средства на эти цели. «При полном бесплатном входе в Исаакиевский собор, сохранится плата за экскурсионное обслуживание, а также за осмотр города с колоннады Исаакиевского собора. По нашим подсчетам, этих средств полностью хватит для того, чтобы обеспечивать текущие ремонтно-реставрационные работы в тех объемах, в каких они осуществлялись за последние десять лет», – подчеркнул он.

«Все гарантии, которые мы даем, будут реализованы, поэтому ни забота людей о сокращении городского бюджета за счет якобы каких-то ассигнований Церкви на ремонтно-восстановительные работы, ни сокращение экскурсионной деятельности, ни ограничение доступа в собор не должны больше никого волновать», – подытожил патриарх.

Он также заявил, что тема Исаакия волнует не столько доброжелательных критиков его передачи Церкви, «сколько тех, кто пытается тему передачи использовать исключительно в политических целях».

Напомним, в начале января стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко после встречи с патриархом Кириллом решил передать в ведение РПЦ Исаакиевский собор, чего церковь добивалась уже давно. Решение градоначальника вызвало, мягко говоря, неодобрительную реакцию как в городе, так и по всей стране. Оппозиционные парламентарии городского ЗакСа пообещали, что как только официальные документы о передаче собора церкви появятся, решение будет обжаловано в суде – и действительно подали иск, но суд его не принял. Также власти Петербурга запретили активистам митинг против передачи собора.

Противниками передачи Исаакия в ведение Церкви выступили Союз музеев и Санкт-Петербургский союз ученых. Музейщики в том числе напомнили: после открытия в 1858 году Исаакий находился в ведении комиссии по его постройке, а в 1864 году император Александр II передал собор в ведение министерства путей сообщения и публичных зданий, вопреки желанию церкви, настаивавшей на передаче собора в ее полное ведение. Специально созданная комиссия, рассмотрев вопрос, отклонила передачу собора в безраздельное управление Священного Синода, поскольку в здании постоянно велись сложные технические и художественные работы. В 1871 году Александр II именным указом изъял здание из ведения министерства путей сообщения и передал его в министерство внутренних дел.

Собор был превращен в музей в 1928 году. С 1990 года в нем восстановили православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

Президент Союза музеев России и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский также попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Санкт-Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора. Это «позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение», – говорится в открытом письме Пиотровского патриарху. Впрочем, представители РПЦ сразу же «мудро» ответили Пиотровскому, посоветовав ему «заниматься Эрмитажем».

В открытом письме Союза ученых они призывают «не бросаться из крайности в крайность»: «В годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас стали передавать церкви давно ставшие музеями соборы. Принадлежащие городу соборы-музеи, являющиеся историко-культурными памятниками мирового значения и его «визитной карточкой», должны оставаться светскими государственными учреждениями, в случае с Исаакиевским собором – «двойного назначения». В письме особо указано, что сложившаяся традиция проведения в Исаакиевском соборе богослужений учитывает интересы верующих, а передача собора в пользование РПЦ нанесет ущерб культуре и научной деятельности музея, а также нарушит права жителей Петербурга, «мнением которых по этому вопросу руководство города даже не удосужилось поинтересоваться».

В комитете по культуре Госдумы будут проведены специальные слушания о судьбе Исаакия. Глава комитета режиссер Станислав Говорухин уже заявил, что сомневается в целесообразности передачи РПЦ собора-музея.

Добавим, что 28 января на Марсовом поле состоялась встреча граждан с оппозиционными депутатами, посвященная передаче Исаакиевского собора РПЦ. На мероприятие пришло, по разным, оценкам, от 3 до 5 тыс. человек. Правозащитник Динар Идрисов раздал желающим бесплатные билеты на экскурсию в Исаакиевский собор. Пришедшая в храм группа из порядка 30-ти активистов устроила акцию: во время богослужения протестующие против передачи Исаакия РПЦ подняли вверх листки бумаги с надписью «Музей – городу!». Полиция не стала задерживать активистов: завершить свои действия протестующих попросили сотрудники музея. В этот же день на разрешенный властями митинг в поддержку передачи Исаакия РПЦ пришло всего 20 человек.

После массовой акции на Марсовом поле единороссы срочно внесли в ЗакС Петербурга законопроект о том, что встречи депутатов с избирателями должны быть приравнены к митингам, разумеется, документ был тут же принят. Впрочем, губернатор отказался его подписывать и отправил на доработку.

Добавим, что 11-12 февраля в выходные возле Исаакия прошли еще две акции: малочисленный крестный ход в поддержку передачи собора-музея в ведение РПЦ, а затем – хоровод противников этого, который собрал около 3 тыс. человек. Противников передачи собора церковникам было столько, что хватило на тройное кольцо вокруг Исаакия. Причем среди них были и православные верующие. Они, в том числе, указали, что в стране, особенно в провинции, существует огромное количество разрушающихся и очень красивых храмов, до которых РПЦ нет никакого дела. Звучали и высказывания о том, что православие и РПЦ – вовсе не одно и то же.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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