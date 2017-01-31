Пиотровский: патриарх выразил готовность к диалогу о судьбе Исаакия

Публикации за 31.01.17

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил готовность к диалогу по поводу Исаакиевского собора. Об этом заявил сегодня журналистам генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский, ранее написавший открытое письмо с призывом принять «мудрое решение» о судьбе собора.

«Я написал письмо не в патриархию, а патриарху. Он сказал, что готов со мной поговорить. Вы не узнаете ответа», – подчеркнул Пиотровский журналистам, имея в виду, что диалог будет вестись вне публичной сферы.

Также, сообщает «Интерфакс», Пиотровский считает историю с передачей Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) «провинциализацией Петербурга». Он пояснил: «Происходит дикая провинциализация города Санкт-Петербурга. Все эти истории абсолютно оттуда же: и с Европейским университетом, и с Исаакиевским собором, и со многими другими вещами».

Напомним, в начале января стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко после встречи с патриархом Кириллом решил передать в ведение РПЦ Исаакиевский собор, чего церковь добивалась уже давно. Решение градоначальника вызвало, мягко говоря, неодобрительную реакцию как в городе, так и по всей стране. В ЗакСе Петербурга депутаты по-настоящему сцепились из-за судьбы собора. Оппозиционные парламентарии пообещали, что как только официальные документы о передаче собора церкви появятся, решение будет обжаловано в суде – и действительно подали иск, но суд его не принял.

Ранее директор государственного музея «Исаакиевский собор» Николай Буров говорил, что ежегодно в Исаакиевском соборе проходит по 600 богослужений, и музей не препятствует Церкви отправлять обряды, несмотря на все сложности. «У нас нет войны с Церковью», – подчеркивал Буров. Он также указывал, что за 2015 год знаменитый на весь мир храм-памятник посетили всего 36 тыс. верующих, а число «обычных» туристов за это же время составило 3,687 млн человек.

Против передачи Исаакия в ведение Церкви выступили Союз музеев и Санкт-Петербургский союз ученых. Музейщики в том числе напомнили: после открытия в 1858 году Исаакий находился в ведении комиссии по его постройке, а в 1864 году император Александр II передал собор в ведение министерства путей сообщения и публичных зданий, вопреки желанию церкви, настаивавшей на передаче собора в ее полное ведение. Специально созданная комиссия, рассмотрев вопрос, отклонила передачу собора в безраздельное управление Священного Синода, поскольку в здании постоянно велись сложные технические и художественные работы. В 1871 году Александр II именным указом изъял здание из ведения министерства путей сообщения и передал его в министерство внутренних дел.

Собор был превращен в музей в 1928 году. С 1990 года в нем восстановили православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

Президент Союза музеев России и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский также попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Санкт-Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора. Это «позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение», – говорится в открытом письме Пиотровского патриарху. Впрочем, представители РПЦ сразу же «мудро» ответили Пиотровскому, посоветовав ему «заниматься Эрмитажем».

В открытом письме Союза ученых они призывают «не бросаться из крайности в крайность»: «В годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас стали передавать церкви давно ставшие музеями соборы. Принадлежащие городу соборы-музеи, являющиеся историко-культурными памятниками мирового значения и его «визитной карточкой», должны оставаться светскими государственными учреждениями, в случае с Исаакиевским собором – «двойного назначения». В письме особо указано, что сложившаяся традиция проведения в Исаакиевском соборе богослужений учитывает интересы верующих, а передача собора в пользование РПЦ нанесет ущерб культуре и научной деятельности музея, а также нарушит права жителей Петербурга, «мнением которых по этому вопросу руководство города даже не удосужилось поинтересоваться».

В комитете по культуре Госдумы будут проведены специальные слушания о судьбе Исаакия. Глава комитета режиссер Станислав Говорухин уже заявил, что сомневается в целесообразности передачи РПЦ собора-музея.

28 января на Марсовом поле в Петербурге прошел митинг против передачи Исаакия РПЦ и с требованием отставки губернатора Петербурга. В мероприятии, по разным оценкам, приняли участие от 3 тыс. до 5 тыс. человек. На разрешенный властями митинг в поддержку передачи собора пришло всего 20 человек.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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