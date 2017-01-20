В Госдуме поспорили о судьбе Исаакия / Говорухин сомневается, что мусульманин пойдет в действующий православный храм

Публикации за 20.01.17

Глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин сомневается в целесообразности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. На обсуждении в Думе судьбы Исаакия Говорухин признался: «Во мне что-то сопротивляется этому решению. Интуитивно. Наша страна на четверть мусульманская, и я сомневаюсь, что мусульманин с семьей посетит действующий православный храм. В музей пойдет, а в церковь вряд ли. Мне кажется, мы отрезаем от знакомства с культурными ценностями целый пласт населения. И странно, конечно, что памятник всемирного значения оказался в собственности горсовета, который и решает теперь судьбу музея».

Зампредседятеля комитета Александр Шолохов подчеркнул: совершенно справедливо возвращать Церкви то, что было экспроприировано, и спорить с этим бессмысленно, «но Исаакий никогда Церкви не принадлежал». «Один из самых преуспевающих музеев страны, он не получает ни копейки из бюджета, а наоборот, вносит в казну около 100 млн рублей ежегодно в виде налогов. Еще столько же тратится на реставрацию и работы по сохранению», – цитирует мнение депутата сайт Госдумы.

По словам Шолохова, в 2015 году музейный комплекс, куда входят четыре собора, посетили 3 млн 847 тысяч человек, из них почти 2,4 млн туристов побывали в Исаакиевском соборе. В то же время на богослужениях, которые там проводятся, присутствуют, как правило, не более 30 человек.

Шолохов напомнил, что ранее в ведение РПЦ был передан Смольный собор. «Там проведена реставрация: здание из известняка оштукатурено цементным растровом. Это все равно, что заложить мину на 7-8 лет, после чего известняк начнет разрушаться, особенно в условиях Петербурга. Этот факт свидетельствует о том, что специалистов, способных грамотно выполнять реставрационные работы, у РПЦ нет. Между тем, конструкция Исаакия вызывает серьезные подозрения в его возможности нести себя», – подчеркнул депутат. Он напомнил, что процесс передачи 114 музейных предметов Смольного собора длится уже второй год. В случае с Исаакием речь идет о нескольких тысячах экспонатов.

Первый зампредседателя комитета Елена Драпеко не имеет принципиальных возражений против того, «чтобы церковь была церковью». Однако она высказала опасение, что РПЦ не в состоянии будет обеспечить сохранность собора как памятника всемирного наследия. Она отметила, что в музее Исаакиевского собора работают 400 человек, а само здание является уникальным инженерным сооружением, которое обслуживает технический персонал численностью в 40 человек. В соборе 18 тысяч экспонатов, состоящих на учете в музейном фонде, и их сохранность тоже необходимо обеспечить.

Депутат Ольга Германова, которая была в соборе и на экскурсии, и на богослужении, подтвердила: число верующих, приходящих на церковные службы, несоизмеримо меньше количества туристов, посещающих собор в составе экскурсий. После передачи РПЦ посещаемость Исаакия существенно снизится, полагает она. Волнует депутатов и дальнейшая судьба работников музея. «Мы должны понимать, что будет с этими людьми», – подчеркнула депутат Ольга Казакова.

Первый зампред комитета, коммунист Владимир Бортко, напротив, выступает за передачу Исаакия Церкви, более того: считает, что это надо было сделать гораздо раньше. «Православная церковь как организация существует тысячу лет, и вряд ли стоит говорить о том, что она с чем-то не справится. Сегодня страну скрепляют Владимир Путин, правоохранительные органы, бюджет которых увеличивается каждый год, телевидение и РПЦ, которая и попросила передать ей главный кафедральный собор», – заявил он.

Депутат Сергей Боярский (сын известного актера), избранный в Госдуму от Петербурга, с сожалением констатировал, что ситуация вокруг собора расколола общество. «Раскола не будет, – возразил ему член Комитета Марат Сафин. – Все, что до сих пор передавали РПЦ, находится в сохранности и работает».

Решено, что комитет по культуре в ближайшее время обсудит возможные последствия передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ. В Госдуму будут приглашены директор государственного музея-памятника Николай Буров и представители Министерства культуры.

Напомним, слухи о том, что церковники настаивают на передаче им Исаакия появились еще в конце прошлого года, тогда же появилась и информация о том, что вопрос намерен решить лично патриарх, а губернатор северной столицы готов передать собор, если просьба будет исходить от патриарха. В итоге была проведена встреча Полтавченко и патриарха Кирилла, на которой и было достигнуто некое соглашение о передаче собора. Ориентировочный срок – 2019 год, но процесс будет запущен уже в наступившем году. Новость о передаче собора в ведение РПЦ буквально «взорвала» петербургскую общественность. Пока что никаких официальных документов о передаче собора не опубликовано. Оппозиционные депутаты ЗакСа Петербурга пообещали, что как только такие документы появятся, решение о передаче Исаакия будет обжаловано в суде.

Ранее директор государственного музея «Исаакиевский собор» Николай Буров говорил, что ежегодно в Исаакиевском соборе проходит по 600 богослужений, и музей не препятствует Церкви отправлять обряды, несмотря на все сложности. «У нас нет войны с Церковью», – подчеркивал Буров. Он также указывал, что за 2015 год знаменитый на весь мир храм-памятник посетили всего 36 тыс. верующих, а число «обычных» туристов за это же время составило 3,687 млн человек.

Против передачи Исаакия в ведение Церкви выступили Союз музеев и Санкт-Петербургский союз ученых. Музейщики в том числе напомнили: после открытия в 1858 году Исаакий находился в ведении комиссии по его постройке, а в 1864 году император Александр II передал собор в ведение министерства путей сообщения и публичных зданий, вопреки желанию церкви, настаивавшей на передаче собора в ее полное ведение. Специально созданная комиссия, рассмотрев вопрос, отклонила передачу собора в безраздельное управление Священного Синода, поскольку в здании постоянно велись сложные технические и художественные работы. В 1871 году Александр II именным указом изъял здание из ведения министерства путей сообщения и передал его в министерство внутренних дел.

Собор был превращен в музей в 1928 году. С 1990 года в нем восстановили православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

В открытом письме Союза ученых они призывают «не бросаться из крайности в крайность»: «В годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас стали передавать церкви давно ставшие музеями соборы. Принадлежащие городу соборы-музеи, являющиеся историко-культурными памятниками мирового значения и его «визитной карточкой», должны оставаться светскими государственными учреждениями, в случае с Исаакиевским собором – «двойного назначения». В письме особо указано, что сложившаяся традиция проведения в Исаакиевском соборе богослужений учитывает интересы верующих, а передача собора в пользование РПЦ нанесет ущерб культуре и научной деятельности музея, а также нарушит права жителей Петербурга, «мнением которых по этому вопросу руководство города даже не удосужилось поинтересоваться».

Москва, Полина Николаева

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