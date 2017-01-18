Понеслось: в Заксе Петербурга – драка из-за Исаакия

Публикации за 18.01.17

В зале заседания ЗакСа Петербурга произошла потасовка из-за принятия постановления о судьбе Исаакиевского собора. Участники конфликта – яблочник Михаил Амосов и единороссы.

Как сообщает «Фонтанка», Амосов выступил против принятия постановления «Единой России» и ЛДПР в поддержку передачи Исаакия РПЦ. Амосов заявил, что хочет внести поправки в постановление, однако спикер ЗакСа Вячеслав Макаров слова парламентария проигнорировал. Тогда Амосов сказал: «Это не по-христиански», после чего начал скандировать: «Я за поправки, дайте сроки на поправки!».

Выкрикивая этот лозунг, он начал ходить по залу заседаний, но акция продолжалась недолго: через пять минут коллегу окружили депутаты из партии власти и попытались угомонить. Двое депутатов – Юрий Бочков и Сергей Купченко – даже схватили Амосова за руки, но тот вырвался и продолжил требовать внести поправки. Стычка завершилась спустя несколько минут – и не в пользу Амосова.

Слухи о том, что церковники настаивают на передаче им Исаакия появились еще в конце прошлого года, тогда же появилась и информация о том, что вопрос намерен решить лично патриарх, а губернатор северной столицы готов передать собор, если просьба будет исходить от патриарха. В итоге была проведена встреча Полтавченко и патриарха Кирилла, на которой и было достигнуто некое соглашение о передаче собора. Ориентировочный срок – 2019 год, но процесс будет запущен уже в наступившем году.

Новость о передаче собора в ведение РПЦ буквально «взорвала» петербургскую общественность. Пока что никаких официальных документов о передаче собора не опубликовано. Оппозиционные депутаты ЗакСа Петербурга пообещали, что как только такие документы появятся, решение о передаче Исаакия будет обжаловано в суде.

Ранее директор государственного музея «Исаакиевский собор» Николай Буров говорил, что ежегодно в Исаакиевском соборе проходит по 600 богослужений, и музей не препятствует Церкви отправлять обряды, несмотря на все сложности. «У нас нет войны с Церковью», – подчеркивал Буров. Он также указывал, что за 2015 год знаменитый на весь мир храм-памятник посетили всего 36 тыс. верующих, а число «обычных» туристов за это же время составило 3,687 млн человек. Против передачи Исаакия церкви уже высказались несколько деятелей культуры, Союз музеев и Санкт-Петербургский Союз ученых.

Сегодня две фракции ЗакСа Петербурга – «Единая Россия» и ЛДПР обратились к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой ускорить передачу Исаакия РПЦ. Накануне спикера ЗакСа Вячеслава Макарова об этом попросил митрополит Варсонофий.

Предполагаемые сроки – два года, однако эксперты говорят, что фактически потребуется гораздо больше времени, к примеру, музей религии из Казанского собора переезжал более 10 лет.

В обращении к Мединскому говорится, что значимость передачи Исаакия подтверждается тем, что на божественные литургии ходят тысячи верующих, а передачу храма поддержали миллионы православных.

Против обращения высказались оппозиционные фракции городского парламента. В частности, Максим Резник заявил, что ему не ясно, почему этот вопрос поставлен в повестку дня и «куда делись те 20 лет совместной работы музея и РПЦ». «Те, кто ставит вопрос в таком контексте, обвиняя несогласных в разжигании розни, сами ее разжигают. Так можно костры инквизиции начать разжигать», – добавил он.

Яблочник Борис Вишневский заявил, что решение о передаче собора принято с нарушениями законодательства.

Эсер Алексей Ковалев напомнил, что авторы постановления об ускорении передачи Исаакия раньше были коммунистами и проповедовали атеизм. «Православные здравые люди против такого решения вопросов. 120 предметов из Сампсониевского собора передают год. Сколько будут передавать 13 тысяч предметов?», – спросил Ковалёв.

В ответ единоросс Андрей Васильев заявил, что у него есть претензии к директору музея «Исаакиевский собор» Николаю Бурову. «Музею в своё время передавали 1160 предметов, а не 13 тысяч. Надо проверить, не торгуют ли там ценностями?», – высказался единоросс, а заодно добавил, что не доверяет самому Бурову, который ведёт иностранную гастрольную деятельность и зарабатывает почти 7 млн рублей в год. Амосов призвал коллег вспомнить историю: храм строился за счёт государственной казны, затем существовал в союзе Церкви и музея. «В постановление надо внести поправки, чтобы музейная деятельность в соборе сохранилась», – заявил он. Единоросс Александр Ходосок также призвал проверить музей на продажу двойных билетов. «Почитайте форумы. На очереди жалобы, билеты дорогие», – сказал он.

Представители КПРФ заявили, что сохранение музейных ценностей не может быть соблюдено при формулировке «в скорейшие сроки», а здание собора находится под охраной ЮНЕСКО. Коммунисты призвали прислушаться к мнению музейщиков, в том числе директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, которые выступили против передачи Исаакия РПЦ.

В заключительной речи спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что на крестные ходы приходили тысячи петербуржцев и заявил, что разделяет ответственность губернатора в решении передачи храма, так как это выполнение федерального закона. «Меня насторожила фраза в речи Вишневского: «все только начинается». Это скрытая угроза? Не мы первые начали провоцировать и подстрекать», – ответил он оппозиционерам, добавив, что за 32 года ни разу не встретил атеистов в армии.

За обращение к Мединскому проголосовали 42 депутата, 8 – против. Обращение к губернатору от оппозиционных фракций с вопросом о причине изменения позиции по Исаакиевскому собору ЗакС отклонил.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 18.01.17

Андрей Максимов: Для Запада большевизм в 20 веке был такой же угрозой, как сейчас радикальный исламизм. Нынешние коммунисты в России уже не те, КПРФ стала второй «партией власти». / Петербургский союз ученых – тоже против передачи Исаакия в руки РПЦ. Собор никогда не принадлежал собственно церкви. / В парламенте Петербурга освятили воду. Читать дальше

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