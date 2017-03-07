Даниил Гранин попросил Дмитрия Медведева не отдавать Исаакий РПЦ

Публикации за 07.03.17

Писатель Даниил Гранин обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой сохранить музейный статус Исаакиевского собора. Гранин подписал соответствующее письмо-обращение на имя премьера.

«Я считаю, что Исаакиевский собор сегодня нуждается в сохранении того статус-кво, которое сложилось за последние десятилетия и которое полностью оправдывает себя», – заявил писатель «Интерфаксу». Он добавил, что ответа на свое обращение от Медведева либо аппарата правительства РФ не получал.

Гранин рассказал, что обсуждал проблему Исаакиевского собора с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко. У писателя сложилось «ощущение», что передача Исаакия в ведение РПЦ – «не его (Полтавченко – прим. ред.) инициатива».

Гранин добавил, что обратился к руководству страны с просьбой сохранить самостоятельность Российской (Публичной) национальной библиотеки и «не превращали ее в кооперацию с московской Ленинской». Накануне в СМИ было опубликовано письмо Гранина к Медведеву о библиотеке. Писатель отмечает, что «на протяжении веков «Публичка» была священным местом для жителей и гостей Ленинграда-Петербурга, а в годы войны блокадники прочитали полтора миллиона книг, и эти книги поддержали многих». По мнению Гранина, и РНБ, и РГБ имеют «своеобычную историю основания, свои особенности структуры и комплектования фондов, свой круг читателей».

10 января Петербург «взорвало» сообщением о том, что губернатор Георгий Полтавченко, вопреки решению городских властей от 2015 года, решил передать Исаакиевский собор в ведение РПЦ. Решение градоначальника вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию в обществе. Скандалы вокруг судьбы Исаакия продолжаются и конца им не видно. В начале марта в горизбирком были поданы документы о референдуме, посвященном судьбе Исаакия, Петропавловского собора и Спаса-на-Крови.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 07.03.17

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