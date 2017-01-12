На Спас-на-Крови РПЦ пока не претендует

Публикации за 12.01.17

Власти Петербурга не получали заявок от РПЦ о передаче Спаса-на-Крови. Этой новостью порадовал общественность вице-губернатор города Михаил Мокрецов сегодня на пресс-конференции.

Слова чиновника подтвердил епископ Тихон, сообщает «Фонтанка». Церковь не производила расчётов, смогут ли они содержать Спас-на-Крови, поэтому говорить об этом пока рано. Однако, по словам епископа, позиция РПЦ в том, что в храмах должен быть храм, а не какое-либо другое учреждение.

В начале недели стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко договорился с патриархом Кириллом о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. При этом обещано, что собора сохранит музейную функцию.В среду в пресс-службе министерства культуры РФ отметили, что сохранение музейных функций Исаакиевского собора при передаче РПЦ возможно лишь теоретически, поскольку совместное использование музея и действующего храма сопряжено с целым рядом сложностей, в том числе кардинальным различием предметов реализации музейных и религиозных функций.

Директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров заявил, что передача собора Церкви приведет к уничтожению музея в его нынешнем виде. Основной проблемой Буров назвал «человеческую проблему»: что будет с трудовым коллективом музея, это почти 400 человек.

Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский пообещал, что передача Исаакия РПЦ будет обжалована в суде сразу, как только власти Петербурга примут соответствующее официальное решение. По словам Вишневского, парламентарии, недовольные решением властей, планируют через суд препятствовать фактической передаче храма и уже собирают протестные акции.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 12.01.17

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