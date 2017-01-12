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Публикации за 12.01.17

Вице-губернатор Петербурга: Исаакий останется в собственности города

Вице-губернатор Петербурга: Исаакий останется в собственности города

Все расходы по реставрации Исаакиевского собора после его передачи Русской православной церкви будет нести город. Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов сегодня на пресс-конференции. По его словам, заявка на передачу Исаакия церкви поступила губернатору Петербурга от патриарха Кирилла, то есть пользователем собора станет Московская патриархия.

«Исаакиевский собор передается РПЦ в безвозмездное пользование, его собственником остается город. Исходя из этого, мы обязаны будем нести расходы по содержанию Исаакиевского собора как объекта охраны в надлежащем состоянии,– цитирует «Коммерсантъ» слова чиновника. Сейчас за счёт городского бюджета финансируется реставрация и других объектов недвижимости, принадлежащих городу и находящихся в пользовании религиозных организаций, добавил Мокрецов.

В начале недели стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко договорился с патриархом Кириллом о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. При этом обещано, что собор сохранит музейную функцию. В среду в пресс-службе министерства культуры РФ отметили, что сохранение музейных функций Исаакиевского собора при передаче РПЦ возможно лишь теоретически, поскольку совместное использование музея и действующего храма сопряжено с целым рядом сложностей, в том числе кардинальным различием предметов реализации музейных и религиозных функций.

Директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров заявил, что передача собора Церкви приведет к уничтожению музея в его нынешнем виде. Основной проблемой Буров назвал «человеческую проблему»: что будет с трудовым коллективом музея, это почти 400 человек.

Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский пообещал, что передача Исаакия РПЦ будет обжалована в суде сразу, как только власти Петербурга примут соответствующее официальное решение. По словам Вишневского, парламентарии, недовольные решением властей, планируют через суд препятствовать фактической передаче храма и уже собирают протестные акции.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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