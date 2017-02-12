Страсти по Исаакию: питерская оппозиция потребовала отставки Полтавченко и референдума о судьбе собора

Публикации за 12.02.17

Сегодня в Санкт-Петербурге противники передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви призвали отправить в отставку губернатора Георгия Полтавченко и провести референдум о судьбе храма. Эти заявления прозвучали во время акции протеста с участием депутатов Законодательного собрания Бориса Вишневского и Максима Резника.

Стоя на скамейках, политики заявили, что будут добиваться референдума. По их словам, в документе первый вопрос должен быть сформулирован так: «Считаете ли вы, что губернатор должен отказать в передаче Исаакиевского собора РПЦ?» Вторым вопросом, по мнению Вишневского, должен быть вопрос о доверии горожан губернатору Георгию Полтавченко, передает «Фонтанка».

По оценке журналистов, в сквере у Исаакия собралось больше тысячи денмонстрантов. В акции среди прочих принимают участие Наталья Евдокимова – ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга, советник уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, а также правозащитник Юрий Вдовин.

Участники акции протеста против передачи Исаакиевского собора РПЦ окружили храм кольцом, взялись за руки и пошли хороводом вокруг культового сооружения.

Как отмечает корреспондент «Фонтанки», полиция наблюдает за этим и не вмешивается.

Накануне этой акции верующие прошли крестным ходом вокруг Исаакиевского собора, чтобы поддержать передачу собора Русской православной церкви, отмечает «Интерфакс».

Около 10:30 в соборе началась божественная литургия. Позже ее участники выстроились в колонну и с хоругвями прошли крестным ходом вокруг Исаакиевского собора.

Как сообщалось ранее, информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «вопрос решен». При этом в 2015 году градоначальник ответил отказом на аналогичный запрос епархии. Согласно подготовленному в Смольном плану-графику, храм переходит в безвозмездное пользование Церкви на 49 лет.

Решение градоначальника вызвало, мягко говоря, неодобрительную реакцию как в городе, так и по всей стране. Оппозиционные парламентарии городского ЗакСа пообещали, что как только официальные документы о передаче собора церкви появятся, решение будет обжаловано в суде – и действительно подали иск, но суд его не принял. Также власти Петербурга запретили активистам митинг против передачи собора.

Противниками передачи Исаакия в ведение Церкви выступили Союз музеев и Санкт-Петербургский союз ученых. Музейщики, в том числе, напомнили: после открытия в 1858 году Исаакий находился в ведении комиссии по его постройке, а в 1864 году император Александр II передал собор в ведение министерства путей сообщения и публичных зданий, вопреки желанию церкви, настаивавшей на передаче собора в ее полное ведение. Специально созданная комиссия, рассмотрев вопрос, отклонила передачу собора в безраздельное управление Священного Синода, поскольку в здании постоянно велись сложные технические и художественные работы. В 1871 году Александр II именным указом изъял здание из ведения министерства путей сообщения и передал его в министерство внутренних дел.

Собор был превращен в музей в 1928 году. С 1990 года в нем восстановили православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

Санкт-Петербург. Другие новости 12.02.17

Под Луганском потерялась группа украинских военных. / В Донбассе неспокойно: киевские военные более тысячи раз обстреляли ополченцев. / Ночью на Тюменском тракте фура сбила мужчину насмерть (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»