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Публикации за 21.03.17

Мосгорсуд счел законным приравнивание депутатских встреч с избирателями к митингам

Мосгорсуд счел законным приравнивание депутатских встреч с избирателями к митингам

Сегодня Московский городской суд признал законными законодательные изменения, согласно которым встречи депутатов с избирателями приравниваются к митингам и должны быть санкционированы властями. Таким образом суд постановил отклонить административный иск КПРФ к Мосгорсдуме, передает РИА «Новости».

Сообщается, что суд огласил только резолютивную часть постановления, поэтому причины принятия такого решения пока не известны.

Ранее депутаты Мосгордумы и районных муниципальных советов обратились с административным иском к столичному парламенту с требованием отменить принятые в конце декабря 2016 года изменения в местном законодательстве, приравнявшие встречи с избирателями депутатов к митингам.

Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков отмечал, что введенные ограничения нарушают принцип разделения властей и позволяют чиновникам исполнительной власти вмешиваться в работу депутатов. Кроме того, по мнению истцов, принятые нормы противоречат положениям федерального законодательства и уставу Москвы.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 21.03.17

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