Четверг, 6 июля 2017, 09:40 мск

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Екатеринбург

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Екатеринбург опять заливает: горожане добираются на работу вплавь (ФОТО)

Екатеринбург опять заливает: горожане добираются на работу вплавь (ФОТО)

Все утро и ночь в Екатеринбурге шел сильный дождь, который не прекратился до сих пор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не только дворы, но и центральные улицы залиты водой. Пешеходы перебираются через водные препятствия с трудом, автомобилям также приходится нелегко.

Новый День: Екатеринбург опять заливает: горожане добираются на работу вплавь (ФОТО)

Одновременно с дождем пришло и похолодание. Если вчера утром в городе было около +25, то сейчас – чуть выше +10. «Вчера утром дети загорали во дворе, а сегодня даже в болотных сапогах на улице не выйдешь»; «Тополиный пух, жара, июль – где вот все это? Пришлось утром в машине обогреватель включать», – делятся впечатлениями екатеринбуржцы.

Новый День: Екатеринбург опять заливает: горожане добираются на работу вплавь (ФОТО)

Напомним, вчера вечером . По информации синоптиков, 6 июля в отдельных районах региона ожидаются грозы, сильные дожди, крупный град, порывистый ветер до 25 м/с. То же самое было на Среднем Урале со 2 по 4 июня этого года. Тогда из-за шквалистого ветра были сорваны крыши сотен домов, повалены деревья, повреждены линии электропередачи, без света осталось более 100 тысяч человек. Ущерб от урагана составил свыше 170 млн рублей. Более 1,3 тысяч пострадавших потребовали компенсаций.

Екатеринбург опять заливает: горожане добираются на работу вплавь (ФОТО)
Екатеринбург опять заливает: горожане добираются на работу вплавь (ФОТО)
Екатеринбург опять заливает: горожане добираются на работу вплавь (ФОТО)
Екатеринбург опять заливает: горожане добираются на работу вплавь (ФОТО)
Екатеринбург опять заливает: горожане добираются на работу вплавь (ФОТО)
Екатеринбург опять заливает: горожане добираются на работу вплавь (ФОТО)
Екатеринбург опять заливает: горожане добираются на работу вплавь (ФОТО)
Екатеринбург опять заливает: горожане добираются на работу вплавь (ФОТО)

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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