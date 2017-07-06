Утвержден список избирательных участков для избирателей, забывших «открепиться» заранее (СПИСОК)

Избирательная комиссия утвердила перечень избирательных участков для голосования по специальным заявлениям на выборах губернатора Свердловской области 10 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот список будет актуален для тех, кто понял, что по личным обстоятельствам не сможет проголосовать по месту прописки, только за несколько дней до голосования – в период с 5 сентября до 14 часов 9 сентября. В таком случае избиратель может оформить специальное заявление в участковой комиссии по месту своего жительства (ее адрес можно узнать на сайте областного избиркома), а в день голосования прийти с этим заявлением на один из участков, включенных в утвержденный перечень.

В Екатеринбурге определены 78 таких избирательных участков: по 11 участков в Верх-Исетском, Кировском, Орджоникидзевском районах, 10 в Железнодорожном районе, 13 в Ленинском, 8 в Октябрьском, 14 в Чкаловском районе.

Напомним, новые нормы федерального законодательства расширяют возможности граждан голосовать на губернаторских выборах. На смену досрочному голосованию и открепительным удостоверениям приходит процедура голосования по месту нахождения.

Избиратели, которые не смогут проголосовать по адресу прописки 10 сентября 2017 года, в период с 26 июля по 4 сентября имеют право обратиться в территориальный или участковый избирком, в том числе через портал госуслуг и систему областных многофункциональных центров. Им будет предоставлена возможность голосовать на любом другом участке в Свердловской области. Тем же, кто вспомнил об этом только после 4 сентября, пригодится список, утвержденный вчера. Ознакомиться с ним полностью можно здесь.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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