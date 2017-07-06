Обвиняемому в убийстве Ольги Медведевой продлили срок ареста до ноября

В Екатеринбурге продлены сроки ареста Андрея Черняева, обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы Ольги Медведевой, чье изуродованное тело нашли в 2011 году во дворе школы № 57. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщил сегодня руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Сергей Мальцев, который сейчас ведет дело.

Срок содержания под стражей Черняева истекал 9 июля, поэтому следователи вышли в Ленинский районный суд Екатеринбурга с ходатайством о продлении ему меры пресечения. Судебная инстанция согласилась с доводами следователя. Обвиняемый в убийстве школьницы пробудет в СИЗО минимум до 18 ноября текущего года, уточнил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что Черняев направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, главная цель которой – определить, является ли он вменяемым. «По данному факту комментарий будет позже», – добавил Сергей Мальцев.

Напомним, тело 14-летней ученицы 8 класса обнаружили утром 18 сентября 2011 года прохожие на стадионе школы у дома по улице Белореченской, 25. Перед смертью ее изнасиловали. На теле ребенка были обнаружены множественные резаные раны и следы побоев, одежда была вспорота острым предметом, тело сильно изуродовано. У жертвы оказались отчленены наружные половые органы и молочные железы, перерезано горло. По горячим следам поймать преступника не удалось. За любую информацию, которая помогла бы раскрыть преступление, все эти годы было объявлено вознаграждение в 1 млн рублей. Расследование уголовного дела было на контроле у руководителя областного СК Валерия Задорина и главы СКР Александра Бастрыкина.

Раскрыть убийство удалось только спустя 5,5 лет. По обвинению в совершении зверского преступления задержан ранее не судимый 47-летний Андрей Черняев, проживавший через два дома от школьного стадиона, на котором обнаружили тело девочки. Ранее в интервью «РИА «Новый День» Мальцев рассказывал, что мужчина вел замкнутый, нелюдимый образ жизни, постоянно уезжал из Екатеринбурга, когда-то работал геодезистом и электриком. «Трижды его квартира посещалась сотрудниками полиции в период расследования. Но в первый раз никто не открыл дверь, во второй раз там застали только мать и дядю задержанного. И только в марте 2017 года в рамках плановой работы следователю удалось найти этого мужчину. Его допросили. Он заявил алиби, которое было опровергнуто на 100%. У него были взяты образцы для ДНК-анализа. Следом – полиграф. Дальше – дело техники. Генетики по результатам молекулярно-генетической экспертизы сделали вывод о том, что ДНК Черняева совпала с тем, что было найдено в теле погибшей. Полиграф показал 100% его причастность к совершению преступления. После этого в квартире мужчины был проведен обыск, а он задержан», – сообщил следователь.

Мужчине предъявили обвинение по пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней») и пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, сопряжённое с изнасилованием»). В совокупности данные статьи предусматривают пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, Черняев случайно встретил Медведеву во дворе школы. Мотив убийства следствие не раскрывает, но известно, что ранее мужчина со своей жертвой знаком не был. «Обвинение им признано, по ходатайству об аресте он пояснил, что является плохим человеком, ему надо в тюрьму. При этом он признает вину по убийству, но не по эпизоду изнасилования. На вопросы отвечает достаточно подробно. Им даны признательные показания с формулировкой, что он раскаялся», – добавил Сергей Мальцев.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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