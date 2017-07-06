НСПК: переговоры о кобейджинговых картах «Мир» c Visa и MasterCard завершаются

Переговоры о выпуске кобейджинговых карт «Мир» с платежными системами Visa и MasterKard вышли на финишную прямую. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции коммерческий директор НСПК Сергей Радченков.

«Сейчас 100 % банкоматной сети принимают карты «Мир» и почти 100 % торговые сети. Этот вопрос мы считаем закрытым», – прокомментировал сегодня на пресс-конференции коммерческий директор Национальной платежной системы Сергей Радченко готовность банков к работе с отечественными картами. По его словам, число предприятий торговли, которые до сих пор не работают с «Миром», катастрофически мало и это совсем небольшие павильоны, все банкоматы и POS-терминалы перенастроены не только в столицах регионов, но и на периферии. Однако речь идет только о комфортном использовании национальных карт в пределах России. За рубежом эти карты не принимаются. Спасти ситуацию должны кобейджинговые карты, то есть карты с «привязкой» к какой-либо другой платежной системе.

На сегодняшний день уже выпускаются кобейджинговые карты «Мир» с международными платежными системами, но речь идет только о Мaestro, чей функционал ограничен и японской национальной системе JCB. В апреле этого года стало известно о переговорах НСПК с международными платежными системами Visa и MasterCard. Как рассказал сегодня на пресс-конференции коммерческий директор Национальной платежной системы Сергей Радченко, переговоры идут успешно и должны завершиться в ближайшее время. Точные сроки топ-менеджер НСПК называть не стал.

Участниками отечественной системы стали почти 400 банков. Как отметил Радченков, выпущено уже более 10 миллионов карт, в планах на этот год – выпустить еще 20 млн карт. Кроме того, сейчас 10 банков участвуют в пилотном проекте программы лояльности НСПК (которая предусматривает получение кэшбека), уже осенью на федеральном уровне к ней будут подключать все банки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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