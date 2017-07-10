ЦБ намерен запретить автопереводы с карт «Мир» на другие системы

Банк России может ограничить автопереводы с карт «Мир» на карты других платежных систем, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, согласно нововведениям, к счетам, на которые получают зарплаты бюджетники, может быть привязана только карта «Мир», однако люди могут включить автоперевод средств и не платить этой картой.

Газета пишет, что именно это вызвало беспокойство в ЦБ. Как передает один из источников, полностью переводы никто отменять не собирается – идея заключается в запрете автоматических переводов, чтобы клиенту всякий раз приходилось переводить деньги в ручном режиме, что весьма неудобно.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе стало известно, что национальная платежная система «Мир» настраивается на международную интеграцию. Центробанк работает над поправками к законодательству, расширяющими число ее участников и расчетных банков за счет иностранных игроков. По мнению экспертов, изменение правил игры нужно для удобства расчетов по картам системы за рубежом, но должно помочь также и финансовой интеграции непризнанных республик.

Переговоры о выпуске кобейджинговых карт «Мир» с платежными системами Visa и MasterСard вышли на финишную прямую, заявил коммерческий директор НСПК Сергей Радченков. «Сейчас 100% банкоматной сети принимают карты «Мир» и почти 100% торговые сети. Этот вопрос мы считаем закрытым», – заявил Сергей Радченко.

Однако речь идет только о комфортном использовании национальных карт в пределах России. За рубежом эти карты не принимаются. Спасти ситуацию должны кобейджинговые карты, то есть карты с «привязкой» к какой-либо другой платежной системе.

На сегодняшний день уже выпускаются кобейджинговые карты «Мир» с международными платежными системами, но речь идет только о Мaestro, чей функционал ограничен и японской национальной системе JCB. В апреле этого года стало известно о переговорах НСПК с международными платежными системами Visa и MasterCard. Как рассказал Сергей Радченко, переговоры идут успешно и должны завершиться в ближайшее время. Точные сроки топ-менеджер НСПК называть не стал.

Участниками отечественной системы стали почти 400 банков. По словам Радченко, выпущено уже более 10 млн карт, в планах на этот год – выпустить еще 20 млн карт. Кроме того, сейчас 10 банков участвуют в пилотном проекте программы лояльности НСПК (которая предусматривает получение кэшбека), уже осенью на федеральном уровне к ней будут подключать все банки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.07.17

Иннопром начался для Путина, для «смертных» – выставка откроется в полдень (ФОТО). / Нефть снова ниже $47: биржевой курс евро поднялся выше 69 рублей. / В Югре первый замглавы района попался на махинации на 33 млн рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»