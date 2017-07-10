ЦБ не намерен ограничивать автоплатежи с карт «Мир»

В Центробанке опровергли информацию, появившуюся в СМИ, о том, что автоматизированные переводы средств карты «Мир» будут отменены. «Операции за счет средств, поступивших из бюджета на карты «Мир», в соответствии с требованиями законодательства о национальной платежной системе должны осуществляться с использованием национальных платежных инструментов. Каких-либо ограничений на использование средств со счета, к которому привязана карта «Мир», законодательством не установлено», приводит «РГ» слова представителя регулятора.

Напомним, что о планах Центробанка ограничить автопереводы с карт «Мир» на карты других платежных систем, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой источник. Газета писала, что полностью переводы никто отменять не собирается – идея заключается в запрете автоматических переводов, чтобы клиенту всякий раз приходилось переводить деньги в ручном режиме, что весьма неудобно.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе стало известно, что национальная платежная система «Мир» настраивается на международную интеграцию. Центробанк работает над поправками к законодательству, расширяющими число ее участников и расчетных банков за счет иностранных игроков. По мнению экспертов, изменение правил игры нужно для удобства расчетов по картам системы за рубежом, но должно помочь также и финансовой интеграции непризнанных республик.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.07.17

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