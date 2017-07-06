До нижнетагильского избиркома первым добежал студент – борец с ямами

Избирательная комиссия Нижнего Тагила сообщает о первом претенденте на должность главы города, который заявил о своих амбициях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это общественник Никита Чапурин. В информации избиркома указано, что он родился в 1987 году, род занятий – учащийся ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж», выдвинут партией «Патриоты России».

Кроме того, Чапурин известен как председатель городского общественного движения «Тагил без ям». В 2012 году он баллотировался в тагильскую думу, рассчитывая именно на поддержку автомобилистов, но не преуспел.

На своей странице в соцсети Чапурин пошутил, что его соперникам на выборах следует давить на отсутствие у него высшего образования. Впрочем, устав города образовательного ценза не предполагает – только возрастной (мэр должен быть не младше 21 года).

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Нижний Тагил. Другие новости 06.07.17

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