Путин освободил от должности начальника свердловского ГУ МЧС Андрея Заленского

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника ГУ МЧС по Свердловской области генерал-майора Андрея Заленского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее СМИ сообщали, что в этом году Заленский собирается выйти на пенсию и сам подал рапорт об этом.

Одновременно с Заленским Путин освободил от должностей еще нескольких генералов из систем МЧС, МВД и ФСИН.

Напомним, в МЧС в этом году проходит масштабная реформа: главные региональные управления ведомства в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, в ХМАО и ЯНАО перешли под управление Сибирского регионального центра МЧС России. То же касается Уральского института государственной противопожарной службы, Уральского учебного спасательного центра, Уральского регионального поисково-спасательного отряда, авиационно-спасательного центра.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 06.07.17

Вынесен приговор уральцу, из ревности убившему человека и ранившему еще двоих. / Суд обязал РЖД создать рабочие места для инвалидов в Каменске-Уральском. / Рабочие Уралвагонзавода хотят поприветствовать Путина на Урале, перекрыв трассу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»