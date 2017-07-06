Четверг, 6 июля 2017, 13:55 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

Путин освободил от должности начальника свердловского ГУ МЧС Андрея Заленского

Путин освободил от должности начальника свердловского ГУ МЧС Андрея Заленского

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника ГУ МЧС по Свердловской области генерал-майора Андрея Заленского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее СМИ сообщали, что в этом году Заленский собирается выйти на пенсию и сам подал рапорт об этом.

Одновременно с Заленским Путин освободил от должностей еще нескольких генералов из систем МЧС, МВД и ФСИН.

Напомним, в МЧС в этом году проходит масштабная реформа: главные региональные управления ведомства в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, в ХМАО и ЯНАО . То же касается Уральского института государственной противопожарной службы, Уральского учебного спасательного центра, Уральского регионального поисково-спасательного отряда, авиационно-спасательного центра.

Новый День: Путин освободил от должности начальника свердловского ГУ МЧС Андрея Заленского

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 06.07.17

Вынесен приговор уральцу, из ревности убившему человека и ранившему еще двоих. / Суд обязал РЖД создать рабочие места для инвалидов в Каменске-Уральском. / Рабочие Уралвагонзавода хотят поприветствовать Путина на Урале, перекрыв трассу.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Вынесен приговор уральцу, из ревности убившему человека и ранившему еще двоих

Суд обязал РЖД создать рабочие места для инвалидов в Каменске-Уральском

Рабочие Уралвагонзавода хотят поприветствовать Путина на Урале, перекрыв трассу

Карты «Мир» будут бесплатными только для пенсионеров, бюджетникам придется «договариваться»
Все новости