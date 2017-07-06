Четверг, 6 июля 2017, 14:42 мск

российское информационное агентство 18+

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Штормовое предупреждение на Среднем Урале продлено: ночью ожидается ветер до 22 м/с

Штормовое предупреждение на Среднем Урале продлено: ночью ожидается ветер до 22 м/с

Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено на неопределенное время из-за остающихся сложными погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, ночью 7 июля в Свердловской области сохранится непогода. Вновь ожидаются грозы, град, очень сильные дожди, усиление ветра до 22 м/с. Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с этим сохраняется.

Напомним, сегодня утром ряд населенных пунктов Свердловской области. Нарушения зафиксированы в сетевом комплексе Сысертского, Белоярского и Горноуральского, Невьянского и Асбестовского городских округов. Без света остались 2600 жителей 10 населенных пунктов. Сейчас, по утверждению ГУ МЧС, энергоснабжение полностью восстановлено.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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