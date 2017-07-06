Штормовое предупреждение на Среднем Урале продлено: ночью ожидается ветер до 22 м/с

Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено на неопределенное время из-за остающихся сложными погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, ночью 7 июля в Свердловской области сохранится непогода. Вновь ожидаются грозы, град, очень сильные дожди, усиление ветра до 22 м/с. Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с этим сохраняется.

Напомним, сегодня утром непогода оставила без света ряд населенных пунктов Свердловской области. Нарушения зафиксированы в сетевом комплексе Сысертского, Белоярского и Горноуральского, Невьянского и Асбестовского городских округов. Без света остались 2600 жителей 10 населенных пунктов. Сейчас, по утверждению ГУ МЧС, энергоснабжение полностью восстановлено.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.07.17

Суд принял решение по очередному делу о банкротстве УВЗ. / Наиболее популярным матчем Кубка конфедераций для уральских футбольных болельщиков стала игра Португалия – Мексика в Казани. / Путин освободил от должности начальника свердловского ГУ МЧС Андрея Заленского. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»