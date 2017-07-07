Спасатели и полиция были подняты по тревоге для поиска двух заблудившихся в лесу детей

Серьезную спасательную операцию пришлось развернуть вчера вечером в Невьянском округе: потерялись в лесу двое ушедших за грибами местных ребятишек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в 19:50 местного времени от диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы Невьянского городского округа поступила информация о пропаже двух мальчиков – 9 и 12 лет. Вчера утром четыре ребенка из поселка Калиново ушли за грибами в сторону села Тарасково. К вечеру двое детей вернулись, а еще двое – нет. В район поиска выехали 18 сотрудников пожарной части поселка Калиново, сотрудники полиции и местные жители. Из Екатеринбурга в район поиска дополнительно была направлена группировка спасателей из 20 человек.

Своевременно организованные поиски позволили быстро найти детей, они живы и здоровы. В 20:40 мальчиков нашли местные жители в районе поселка Таватуй, примерно в 5 км от Калиново.

Напомним, недавно вся страна и даже зарубежные СМИ обсуждали историю пропажи и поисков четырехлетнего Димы Пескова. Мальчик потерялся 10 июня во время пикника с родителями на Рефтинском водохранилище. Диму искали сотни спасателей и волонтеров, его удалось случайно обнаружить лишь на пятые сутки. Состояние ребенка было тяжелым, он был сильно истощен и искусан клещами, но находился в сознании. Как позднее пояснили доктора, мальчик ел траву и пил воду из болот, а также был тепло одет. Это и помогло ему выжить одному в лесу. 29 июня Диму выписали из больницы.

ГУ МЧС по Свердловской области напоминает: сезон сбора ягод и грибов – в разгаре. Спасатели просят жителей области быть бдительными и не пренебрегать мерами безопасности при посещении леса. В первую очередь следует следить за детьми.

Невьянский округ, Служба новостей РИА «Новый День»

Невьянский округ. Другие новости 07.07.17

7 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Дом гниет под дождем, денег на новые крыши нет». Жители Староуткинска спустя месяц после урагана все еще ждут компенсаций (ВИДЕО). / Свердловское заксо будет отдыхать 70 дней и выйдет с каникул только после выборов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»