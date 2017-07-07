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На Эльмаше из-за взрыва самогонного аппарата лопнула стена жилого дома

На Эльмаше из-за взрыва самогонного аппарата лопнула стена жилого дома

Сегодня ночью на шестом этаже дома по улице Старых Большевиков, 77, взорвался самогонный аппарат. Хозяин прибора госпитализирован с ожогами лица и конечностей. По свидетельствам очевидцев, из-за сильного взрыва лопнула стена к соседям и вылетели стекла.

Новый День: На Эльмаше из-за взрыва самогонного аппарата лопнула стена жилого дома

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, информация об инциденте поступила в 23:00 в отдел полиции №14. В результате взрыва в квартире повреждено окно на кухне, выбиты стекла на лоджии и лопнула перегородка, граничащая с соседней квартирой.

Новый День: На Эльмаше из-за взрыва самогонного аппарата лопнула стена жилого дома

«Прибывшие на место инцидента полицейские выяснили, что в помещении скопились пары продуктов самогоноварения. В результате хлопка ожоги получил жилец квартиры. Выпавшими оконными рамами был поврежден автомобиль Kia, стоящий возле дома. Хозяин квартиры был доставлен в ЦГБ №40», – уточняют в ведомстве.

Новый День: На Эльмаше из-за взрыва самогонного аппарата лопнула стена жилого дома

В социальных сетях очевидцы рассказывают, что в соседней квартире, где лопнула перегородка, живут трое маленьких детей, родители после взрыва выскакивали на улицу с детьми в простынях.

Новый День: На Эльмаше из-за взрыва самогонного аппарата лопнула стена жилого дома

В настоящее время по факту ЧП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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