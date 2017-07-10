В Екатеринбурге скончался мужчина, пострадавший от взрыва самогонного аппарата

В Екатеринбурге скончался 60-летний мужчина, выживший в результате взрыва самогонного аппарата в одной из квартир дома №77 на улице Старых Большевиков. Его смерть в минувшие выходные констатировали врачи ГКБ №40, куда был доставлен пострадавший.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хозяин самогонного аппарата получил 10% ожогов лица и конечностей – не критический показатель, поэтому пока не ясны точные причины смерти. Их установит судебно-медицинская экспертиза. В СУ СКР по Свердловской области сообщают, что по факту кончины горожанина проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства трагедии. «По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – уточняют в ведомстве.

Напомним, происшествие случилось в прошлую пятницу поздно вечером. В результате сильного взрыва в квартире на шестом этаже было повреждено окно на кухне, выбиты стекла на лоджии и лопнула перегородка, граничащая с соседней квартирой. Выпавшие оконные рамы рухнули на припаркованный во дворе автомобиль Kia. Прибывшие на место инцидента полицейские выяснили, что в помещении скопились пары продуктов самогоноварения. В социальных сетях очевидцы рассказывали, что в соседней квартире, где лопнула перегородка, живут трое маленьких детей, родители после взрыва выскакивали на улицу с детьми в простынях.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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