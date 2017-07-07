Из-за летних морозов овощи в России подорожали в полтора раза

В России цены на ряд сезонных овощей выросли более чем в полтора раза из-за летних морозов. Об этом в пятницу, 7 июля, пишет газета «Известия».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным Минсельхоза РФ, цена килограмма капусты в июне увеличилась на 73,8% (до 46,9 рублей), картофель подорожал на 56,6% (до 44,8 рублей) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, указывает издание, ссылаясь на документ под названием «Обзор ценовой ситуации на агропродовольственном рынке».

На 28,3 процента (до 40 рублей) выросли цены на репчатый лук, морковь стала дороже на 8,6% (45 рублей). Томаты и огурцы, в свою очередь, стали дешевле – на 15,1 процента (цена снизилась до 119,6 рублей) и 4,4 процента (до 81,3 рубля) соответственно. Незначительно выросли в цене яблоки – на 0,6 процента (до 101 рубля).

29 июня растущие цены на овощи были названы в обзоре Sberbank CIB главным фактором ускорения инфляции в России. В документе отмечается, что рост цен в стране по итогам 2017 года может составить 4,2 процента, превысив целевой уровень Банка России.

По данным Росстата, инфляция в России в мае 2017 года составила 0,4 процента. В годовом выражении инфляция в мае осталась на уровне апреля – 4,1 процента, отмечается в материалах статистического ведомства.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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