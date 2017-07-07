Жалобы на кандидатов, подкуп и незаконную агитацию с 10 июля принимает ситуационный центр ИКСО

Сегодня в Избирательной комиссии Свердловской области журналистам была презентована новая структура – ситуационный центр, который призван заменить обычную горячую линию, которую ежегодно запускают перед выборами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о преимуществах новой структуры рассказал прессе председатель ИКСО Валерий Чайников. Технически она довольно проста и, по сути, представляет собой call-центр с четырьмя операторами, которые принимают обращения граждан по трем каналам: по телефону, электронной почте и скайпу. В рабочие дни центр будет работать с 9:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 до 16:00, в день выборов – круглосуточно. Работу центр начнет в ближайший понедельник, 10 июля, в 10 часов утра.

Перед операторами поставлены две основные задачи. Первая – это разъяснение избирателям в режиме реального времени всех непонятных им аспектов голосования, помощь в поиске избирательного участка, информирование о том, как проголосовать не по месту прописки, а по месту фактического нахождения (новинка этого года).

Вторая задача – не менее важная, но не столько для избирателей, сколько для власти. Это фиксация всех сообщений о случаях предположительно незаконной или нарушающей права граждан агитации, а также о подкупе избирателей. Валерий Чайников подчеркнул, что для оценки таких сообщений будут привлекаться правоохранительные органы, а в некоторых случаях – Общественная палата Свердловской области. В качестве примера последнего председатель ИКСО привел прошлогодний прецедент, когда избирком привлек общественников к обсуждению вопроса, насколько этично размещать агитационные баннеры на стенах многоквартирных домов и не нарушает ли это права собственников жилья.

Кроме того, не исключено, что люди будут обращаться в центр с вопросами, вообще не имеющими отношения к выборам, – например, по тарифам ЖКХ, детским пособиям и так далее. Такие обращения также будут фиксироваться и обрабатываться, на этот случай у избиркома есть особое соглашение с областным правительством.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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