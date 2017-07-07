Пятница, 7 июля 2017, 11:39 мск

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Забежавший в Екатеринбург лисенок оказался ранен, но его уже лечат

Забежавший в Екатеринбург лисенок оказался ранен, но его уже лечат

История с любопытным лисенком, которого екатеринбуржцы заметили позавчера в Пионерском поселке, получила неожиданное продолжение.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу, о лисенке полицейским рассказали местные жители. , вероятно, надеясь, что кто-либо из покупателей угостит его каким-нибудь лакомством. Также люди неоднократно видели его на оживленной дороге, где ездит большое количество автомобилей, и боялись, что животное может погибнуть. В конце концов лисенок застрял в узком проходе между гаражами микрорайона «Пионерский», где его и поймали полицейские патрульно-постовой службы. Стражи порядка вызвали зоозащитников, чтобы осмотреть животное, определить возраст, пол и наличие возможных заболеваний. Как выяснилось, лисёнку около трёх месяцев. В тот же день он был помещен во временное жилище, у него обнаружена резаная рана задней лапы. После того, как зверя вылечат, он будет выпущен в родную стихию.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.07.17

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