Минобороны засудило мэрию Красноуральска за похищенные рельсы – их хранили на предприятии Козицына (ФОТО)

Министерство обороны РФ взыскало больше полутора миллионов рублей с администрации Красноуральска за то, что местная мэрия продала демонтированные рельсы узкоколейной железной дороги между поселками Чирок и Бородинка. Как напоминает «Новый День», когда-то узкоколейка была единственным способом связи между двумя поселками. По ней ходила мотодрезина. В холодное время года устраивали автозимник. В 2013-м году областные власти за 126 млн рублей построили дорогу, соединяющую два населенных пункта. На снимках пресс-службы правительства с торжественного открытия дороги видно, что узкоколейка была цела. Однако позднее ее демонтировали – на основании распоряжения главы городского округа Красноуральск. При этом в мэрии не учли, что железная дорога находилась в федеральной собственности. Точнее, принадлежала ФГКУ «Территориальное управление лесного хозяйства Минобороны России» в лице филиала Карелинское лесничество МО РФ.

Фото с сайта облправительства

После демонтажа 277 тонн рельсов не были возвращены владельцу. Сначала лом хранили на предприятии «Святогор», которое входит в структуру УГМК, а потом, по всей видимости, продали. «В судебном заседании представителями сторон заявлено о том, что имущество реализовано, а денежные средства в сумме 1 625 610 рублей 00 копеек (получается, что тонну железнодорожного лома реализовали по цене около5,8 тыс. рублей, прим. ред.) зачислены в казну муниципального образования городской округ Красноуральск», – говорится в резолюции арбитража, куда обратились представители Минобороны РФ. Суд признал факт необоснованного обогащения – и вынес решение в пользу истца, дополнительно обязав мэрию Красноуральска выплатить владельцу разобранной узкоколейки порядка 12 тыс. рублей процентов за пользование чужим имуществом.

Администрация города обращалась в 17-й апелляционный суд в Перми, подавала кассационную жалобу в свердловский арбитраж и даже пыталась взыскать с Минобороны 1,3 млн рублей, потраченные на демонтаж, однако во всех инстанциях мэрии отказали, поскольку собственно работы были проведены «в нарушение положений гражданского законодательства о собственности».

Интересно, что это не первый случай, когда в Красноуральске бесследно пропадают рельсы. Ранее наше агентство уже писало о том, что осенью прошлого года местные жители обнаружили, что железная дорога, ведущая к стратегическому объекту Росрезерва, была разобрана. Рельсы когда-то шли от комбината «Гранит», огромного склада на случай войны, где хранятся боеприпасы, топливо, вещмешки и многое другое. Пути от «Гранита» до Красноуральска нужны были для того, чтобы в случае чего быстро доставить все, что хранится на складах, до военных. Но в сентябре прошлого года, по словам местных жителей, рельсы распилили и вывезли.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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