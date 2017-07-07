Хозяйка пса, напавшего на ребенка под Екатеринбургом, отделалась штрафом в три тысячи

В коллективном саду на Широкой речке агрессивный пес напал на четырехлетнего ребенка. Мать малыша добилась наказания для владелицы собаки, она выплатит штраф.

Хозяйка агрессивной собаки не уследила за своим питомцем, который выбежал за пределы участка в СНТ «Нива» на Широкой Речке и напал на четырехлетнего ребенка. Родители малыша сами обработали раны и обратились в полицию. «Деяние подпадает под статью 38 закона Свердловской области № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» «Нарушение правил содержания домашних животных»: выгул собак на территории населенных пунктов разрешается только на поводке, а на крупных или злобных собак необходимо еще и надеть намордник. Сотрудники полиции передали обращение в МКУ «Служба заказчика Верх-Исетского района». Инспектор направил материалы дела на рассмотрение административной комиссии, которая вынесла решение оштрафовать хозяйку кусачего пса на три тысячи рублей», – рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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