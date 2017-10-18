В Верхотурье наказали владелицу овчарки, покусавшей малыша

В Верхотурье овчарка напала на четырехлетнюю девочку и укусила ее в спину. Владелицу животного оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, ЧП случилось в середине сентября днем на ул. Республиканской в Верхотурье. Девочка гуляла, когда на нее напала овчарка – у собаки есть владелец, но животное бегало без поводка и намордника. Собака укусила девочку в область спины. Прокуратура обратилась в суд, который обязал хозяйку собаки выплатить компенсацию морального вреда за травмирование ребенка в сумме 30 тыс. рублей.

Летом аналогичная история произошла в Екатеринбурге. В коллективном саду на Широкой Речке агрессивный пес напал на четырехлетнего ребенка. Мать малыша добилась наказания для владелицы собаки, она выплатит штраф. Но сумма оказалась куда меньше – 3 тысячи рублей. А в феврале этого года трагедия произошла в селе Пальмино – две собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. Сейчас идет суд над владельцами этих животных, а самих псов хозяева умертвили.

Екатеринбург, служба информации

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