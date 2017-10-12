«В чужих детях видит свою дочь»: в Тавде на судебном процессе допросили маму 7-летней девочки, которую загрызли собаки

В Тавде сегодня началось основное судебное разбирательство по делу двух мужчин, чьи охотничьи собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку в деревне Пальмино. Зимой эта история шокировала всю страну. Выяснилось, что растерзавшие ребенка псы давно наводили ужас на округу, бегая без намордников и нападая на сородичей. Сельчане чувствовали, что рано или поздно случится большая беда. Обвиняемые свою причастность отрицают, но экспертиза показала, что именно их животные убили девочку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе сегодняшнего заседания был определен порядок судебного разбирательства. Было решено, что сначала допросят потерпевших – Ольгу Завидовскую, маму погибшей девочки, ее тетю, далее – свидетелей, а затем подсудимых – 43-летнего Александра Фомина и 54-летнего Эдуарда Канифина. Такой вариант был предложен прокурором и утвержден всеми участниками процесса.

«Мама погибшей девочки подробно рассказала суду о том, что до сих пор сильно переживает из-за гибели ребенка. Душевные волнения по этому поводу никуда не делись. Она даже в посторонних, чужих детях видит иногда свою дочь. Тетя сообщила, что Ольга как-то чуть не вышла из автобуса, поскольку ей показалось, что на улице идет ее умерший ребенок», – сообщил нашему агентству по окончании слушания адвокат потерпевшей Андрей Кацайлиди, представитель бюро «Кацайлиди и партнеры».

Следующее заседание состоится 20 октября и пройдет в суде поселка Таборы. Перенос процесса в другой населенный пункт облегчит, как считают участники судебного разбирательства, сбор всех свидетелей в одном месте. «Свидетели, конечно, косвенные, так как момента самого убийства никто не видел. Но их в деле несколько десятков, поэтому и решились на такое территориальное изменение суда. После 20 октября, скорее всего, заседания вновь будут проходить в Тавде. Как я уже говорил, следом за свидетелями планируют допросить обвиняемых. Подсудимые, к слову, по-прежнему не признаю своей вины», – уточнил Кацайлиди.

Напомним, жуткая трагедия произошла в небольшой уральской деревне Пальмино 5 февраля этого года. В тот день бабушка с дедушкой отпустили внучку погулять с соседскими ребятишками. Они пошли к Дворцу культуры играть возле ледовой горки. Через какое-то время 7-летняя девочка осталась одна. Ребята ненадолго ушли на репетицию в ДК, а когда вернулись, школьница была уже мертва. Дети позвали на помощь взрослых. Приехавший на вызов врач уже ничем не мог помочь ребенку, он только констатировал факт смерти – девочку загрызли собаки. Животные, по словам очевидцев, кружили неподалеку от трупа.

Ни отчима ребенка, ни матери в Пальмино в день трагедии не было – мужчина уехал на заработки, женщина отправилась в роддом. О гибели Полины она узнала уже после того, как родила третьего ребенка – до этого вместе с дочерью она воспитывала старшего сына. Семья погибшей школьницы считалась благополучной, в поле зрения правоохранителей ранее не попадала.

В ходе опросов выяснилось, что округу в страхе держали две собаки, которые всегда действовали вдвоем. Они бегали без присмотра и намордников, вели себя агрессивно, охотились на кошек и мелких сородичей, о чем ранее в интервью РИА «Новый День» рассказывала Ольга Завидовская. Следователи вместе с полицейскими установили владельцев псов. Оказалось, что мужчины держали у себя собак для охоты.

Обвиняемые своей вины не признают, но в СКР заявляют, что с помощью судебных молекулярно-генетических экспертиз удалось доказать, что на одежде и теле погибшей девочки обнаружена ДНК, принадлежавшая их собакам. Поэтому был сделан вывод, что именно эти животные перегрызли малышке шею – сразу после трагедии их усыпили. Фомину и Канифину предъявлено обвинение по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», санкция которой предусматривает наказание до 2 лет колонии. Подсудимым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По словам Завидовской, пытаясь хоть как-то сгладить свою вину, Канифин и Фомин передали ей в общей сложности 45 тысяч рублей, но официально извинений не принесли. Женщина в рамках гражданского иска будет требовать с обвиняемых 1,5 миллиона рублей. При этом она считает, что 2 года колонии – слишком маленький срок для подсудимых. В интервью нашему агентству она отмечала, что после судебного процесса, скорее всего, уедет из Пальмино с детьми, поскольку больше не может видеть Фомина и Канифина.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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