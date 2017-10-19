После нападения собаки на девочку в Ревде проверят контракт по отлову бродячих псов

Прокуратура подключилась к проверочным мероприятиям в связи с нападением в Ревде собаки на девочку. Ведомство намерено акцентировать внимание на исполнении муниципального контракта по отлову бродячих псов.

Как сообщила сегодня РИА «Новый День» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливается, есть ли у собаки хозяин. Если владелец найдется, прокуратура будет через суд требовать с него выплаты компенсаций школьнице.

«Вместе с тем, известно, что администрацией Ревды 2 октября заключен муниципальный контракт на отлов и содержание безнадзорных животных с общественной организацией «Первоуральское городское общество защиты животных». Сумма контракта составляет 355 тыс. рублей. Если будет установлено, что собака, укусившая девочку, является безнадзорной, прокуратура проверит соблюдение требований законодательства при исполнении контракта со стороны подрядчика», – рассказала Канатова.

Кроме того, прокуратура запросила в больнице документы с целью выяснения степени тяжести причиненного вреда здоровью.

Напомним, в обстоятельствах ЧП сейчас также разбирается Следственный комитет. Известно, что инцидент произошел сегодня утром в Ревде неподалеку от школы № 28 на улице Чехова. 11-летняя девочка шла на уроки и увидела собаку. Третьеклассница решила погладить животное, но собака укусила ребенка за плечо. Для оказания помощи девочку доставили в больницу.

Самый резонансный случай нападения собак произошел минувшей зимой в Тавде, где два пса насмерть загрызли первоклассницу, которая каталась на горке на городской площади. Сейчас возбужденное по данному факту уголовное дело рассматривается в Тавдинском районном суде. Обвиняемыми по нему проходят два человека – владельцы собак.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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