Родители 7-летней девочки, которую загрызли собаки в Пальмино, подали апелляцию на приговор хозяевам животных

Адвокаты родителей 7-летней девочки, которую насмерть загрызли собаки в деревне Пальмино, подали апелляцию на приговор суда в отношении двух владельцев животных. Напомним, 29 декабря суд ограничил свободу Александра Фомина и Эдуарда Канафина на полтора года и обязал выплатить семье ребенка по 250 тысяч рублей. Родители посчитали приговор чересчур мягким.

Жуткая трагедия произошла в небольшой уральской деревне Пальмино 5 февраля 2017 года. В тот день бабушка с дедушкой отпустили внучку погулять с соседскими ребятишками. Они пошли ко Дворцу культуры поиграть возле ледовой горки. Через какое-то время 7-летняя девочка осталась одна. Ребята ненадолго ушли на репетицию в ДК, а когда вернулись, школьница была уже мертва. Дети позвали на помощь взрослых. Приехавший на вызов врач уже ничем не мог помочь ребенку, он только констатировал факт смерти – девочку загрызли собаки. Животные, по словам очевидцев, кружили неподалеку от трупа. Ни отчима ребенка, ни матери в Пальмино в день трагедии не было – мужчина уехал на заработки, женщина отправилась в роддом. О гибели Полины она узнала уже после того, как родила третьего ребенка, – кроме погибшей дочери у нее еще был старший сын.

29 декабря суд Тавды вынес приговор по этому резонансному делу. Владельцы собак – 43-летний Александр Фомин и 54-летний Эдуард Канифин – до последнего отрицали свою вину. Оба они приговорены к ограничению свободы сроком на полтора года, также каждый должен выплатить семье погибшей Полины по 250 тысяч рублей.

Как рассказал сегодня «Новому Дню» руководитель адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры» Андрей Кацайлиди, потерпевшая сторона не согласна со столь мягким приговором. И сегодня была подана апелляционная жалоба на приговор.

«Сегодня нами подготовлена и подана апелляционная жалоба на приговор суда, поскольку сам приговор считаем вынесенным с явным нарушением процессуальных норм, а также прав потерпевшей. Судом не было учтено мнение потерпевшей и ее представителя, которые настаивали на реальном сроке для обвиняемых, ведь данная статья подразумевает лишение свободы на срок до двух лет, – сообщил адвокат семьи погибшей девочки. – Также хочется обратить внимание на тот факт, что обвиняемые так и не признали свою вину. Собранными доказательствами по делу полностью доказана вина каждого обвиняемого, но они даже не принесли извинений убитой горем матери ребенка, а при обращении к суду они выразили свое мнение следующим образом: «Я соболезную, что так получилось, прошу прощения». А второй обвиняемый присоединился к этим словам. Вообще у потерпевших в суде сложилось впечатление, что обвиняемые просят прощения у судьи, как будто они провинились именно перед ней. Сами обвиняемые не предпринимали действий по заглаживанию вины, а по факту они даже не признали вину, которая была установлена собранными по делу доказательствами, и весь процесс соболезновали, что так получилось».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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