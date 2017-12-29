В Тавде вынесли приговор мужчинам, чьи собаки загрызли насмерть маленькую девочку

В Тавде вынесли приговор по резонансному делу: на год и шесть месяцев ограничения свободы каждый осуждены хозяева собак, напавших на семилетнюю девочку. Кроме того, суд обязал подсудимых выплатить семье ребенка по 250 тысяч рублей.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, 43-летний Александр Фомин и 54-летний Эдуард Канифин до последнего отрицали свою вину. По уголовному делу было проведено более 40 допросов свидетелей, назначена и проведена судебная медицинская экспертиза тела погибшей девочки, также проведено несколько судебных молекулярно-генетических экспертиз (в том числе, в городе Санкт-Петербург).

Мужчины всячески затягивали процесс, заняли позицию полного нейтралитета – отказывались давать показания и пояснения, а поначалу вовсе ходатайствовали о том, чтобы судебное разбирательство проходило без их участия, отмечал в ходе процесса адвокат истицы. Выступая с последним словом, мужчины попросили прощения у матери погибшего ребенка Ольги Завидовской. «Я соболезную, что так получилось и прошу прощения, сказал Канифин, Фомин сказал, что присоединяется к этим словам», – ранее рассказал защитник.

Жуткая трагедия произошла в небольшой уральской деревне Пальмино 5 февраля этого года. В тот день бабушка с дедушкой отпустили внучку погулять с соседскими ребятишками. Они пошли к Дворцу культуры играть возле ледовой горки. Через какое-то время 7-летняя девочка осталась одна. Ребята ненадолго ушли на репетицию в ДК, а когда вернулись, школьница была уже мертва. Дети позвали на помощь взрослых. Приехавший на вызов врач уже ничем не мог помочь ребенку, он только констатировал факт смерти – девочку загрызли собаки. Животные, по словам очевидцев, кружили неподалеку от трупа. Ни отчима ребенка, ни матери в Пальмино в день трагедии не было – мужчина уехал на заработки, женщина отправилась в роддом. О гибели Полины она узнала уже после того, как родила третьего ребенка – до этого вместе с дочерью она воспитывала старшего сына.

Тавда, служба информации РИА «Новый День»

Тавда. Другие новости 29.12.17

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