Владельцы собак, загрызших насмерть 7-летнюю девочку, попросили суд продолжить процесс без их участия

В Свердловской области в пятницу, 20 октября, продолжилось судебное разбирательство по делу двух мужчин, чьи охотничьи собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку в деревне Пальмино.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе сегодняшнего заседания, проходившего в поселке Таборы, допросили девятерых свидетелей (всего их в материалах дела 31).

После этого было рассмотрено ходатайство подсудимых – 43-летнего Александра Фомина и 54-летнего Эдуарда Канифина, – о дальнейшем ведении процесса без их участия. «Что это – совершенное равнодушие к ЧП, абсолютная наглость из цикла «нам и так все с рук сойдет»? Мол, мы заварили, а вы разбирайтесь. Невероятно безнравственное поведение подсудимых, которые по надуманным причинам считают, что останутся безнаказанными, отдает диким хамством по отношению как к потерпевшим, так и ко всем остальным участникам процесса, – сообщил нашему агентству по окончании слушания адвокат потерпевшей, матери погибшего ребенка, Андрей Кацайлиди, представитель бюро «Кацайлиди и партнеры». – Стоит отметить, что по инициативе обвиняемых была растянута и усложнена процедура судебного разбирательства. Но суд, рассмотрев все наши возражения по поводу заявленного, в удовлетворении ходатайства отказал. Подсудимым придется посещать судебные заседания и выслушать всех свидетелей драматического события».

Напомним, на прошлом слушании была допрошена мама погибшей девочки Ольга Завидовская, которая подробно рассказала суду о том, что до сих пор сильно переживает из-за гибели ребенка.

Следующее заседание состоится 17 ноября и пройдет, как и сегодня, в поселке Таборы. Перенос процесса из Тавды, как решили участники процесса, облегчит сбор всех свидетелей в одном месте.

Жуткая трагедия произошла в небольшой уральской деревне Пальмино 5 февраля этого года и шокировала всю страну. В тот день бабушка с дедушкой отпустили внучку погулять с соседскими ребятишками. Они пошли к Дворцу культуры играть возле ледовой горки. Через какое-то время 7-летняя девочка осталась одна. Ребята ненадолго ушли на репетицию в ДК, а когда вернулись, школьница была уже мертва. Дети позвали на помощь взрослых. Приехавший на вызов врач уже ничем не мог помочь ребенку, он только констатировал факт смерти – девочку загрызли собаки. Животные, по словам очевидцев, кружили неподалеку от трупа.

Ни отчима ребенка, ни матери в Пальмино в день трагедии не было – мужчина уехал на заработки, женщина отправилась в роддом. О гибели Полины она узнала уже после того, как родила третьего ребенка – до этого вместе с дочерью она воспитывала старшего сына. Семья погибшей школьницы считалась благополучной, в поле зрения правоохранителей ранее не попадала.

В ходе опросов выяснилось, что округу в страхе держали две собаки, которые всегда действовали вдвоем. Они бегали без присмотра и намордников, вели себя агрессивно, охотились на кошек и мелких сородичей, о чем ранее в интервью РИА «Новый День» рассказывала Ольга Завидовская. Следователи вместе с полицейскими установили владельцев псов. Оказалось, что мужчины держали собак для охоты.

Обвиняемые своей вины не признают, но в СКР заявляют, что с помощью судебных молекулярно-генетических экспертиз удалось доказать, что на одежде и теле погибшей девочки обнаружена ДНК, принадлежавшая их собакам. Поэтому был сделан вывод, что именно эти животные перегрызли малышке шею – сразу после трагедии их усыпили. Фомину и Канифину предъявлено обвинение по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», санкция которой предусматривает наказание до 2 лет колонии. Подсудимым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По словам Завидовской, пытаясь хоть как-то сгладить свою вину, Канифин и Фомин передали ей в общей сложности 45 тысяч рублей, но официально извинений не принесли. Женщина в рамках гражданского иска будет требовать с обвиняемых 1,5 миллиона рублей. При этом она считает, что 2 года колонии – слишком маленький срок для подсудимых. В интервью нашему агентству она отмечала, что после судебного процесса, скорее всего, уедет из Пальмино с детьми, поскольку больше не может видеть Фомина и Канифина.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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