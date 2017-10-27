В Тавдинском районе наказали владельца собаки, которая ободрала череп ребенку

В селе Тавдинского района собака серьезно покалечила девочку. Владельца животного оштрафовали и заставили заплатить матери ребенка компенсацию морального вреда.

ЧП случилось 2 августа этого года в поселке Карабашка. Около шести вечера хозяин собаки отпустил животное погулять – без надзора, без поводка и без намордника. Собака напала на девочку 2007 года рождения. В итоге у ребенка – обширная укушенная скальпированная рана затылочной области, рваная рана левой ушной раковины, левого плеча.

«За нарушение правил содержания домашних животных, в результате которого был причинен вред несовершеннолетней девочке, административной комиссией Тавдинского городского округа владелец собаки признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 38 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей», – рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Кроме того, с хозяина взыскали возмещение морального вреда несовершеннолетней – 100 тысяч рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.

Напомним, в нескольких десятках километрах от этого села зимой произошла трагедия, прогремевшая на всю страну. Собаки насмерть загрызли девочку. В ходе опросов выяснилось, что округу в страхе держали две собаки, которые всегда действовали вдвоем. Они бегали без присмотра и намордников, вели себя агрессивно, охотились на кошек и мелких сородичей. Владельцам животных, Фомину и Канифину, предъявлено обвинение по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», санкция которой предусматривает наказание до 2 лет колонии. Подсудимым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

https://newdaynews.ru/ekb/618093.html

Екатеринбург, служба информации

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