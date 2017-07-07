Счет кандидатов в местные думы Свердловской области пошел на сотни

До окончания выдвижения кандидатов в большинстве территорий, где осенью пройдут местные выборы, осталось ровно две недели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в общей сложности кандидатов уже насчитывается несколько сотен. Хотя активность в разных территориях области различается на порядок. Рекордсменами по числу выдвинувшихся кандидатов стали города Невьянск (16 единороссов плюс четыре самовыдвиженца), Серов (20 кандидатов, все – самовыдвиженцы), Сосьва (16 самовыдвиженцев, четыре единоросса), Красноуральск (15 единороссов, 5 самовыдвиженцев), Сухой Лог (11 самовыдвиженцев, 9 единороссов). Достаточно активно идет выдвижение в Волчанске (16 кандидатов) и Горноуральском округе (15). В большинстве других городов число выдвинутых кандидатов колеблется от 1 до 10.

Есть на карте и такие муниципалитеты, в которых до сих пор не объявилось ни одного желающего поучаствовать в выборах депутатов местной думы. Это Камышловский район, Туринск, а также Байкаловское, Краснополянское, Сладковское, Ницинское, Усть-Ницинское, Таборинское сельские поселения, города Верхние Серги и Дружинино. Нет желающих и стать главами Слободо-Туринского и Баженовского сельских поселений.

Что касается партийного состава кандидатов, то пока преобладают самовыдвиженцы, на втором месте – «Единая Россия». Статус выдвинутых кандидатов от КПРФ пока получили четыре человека, все в одном и том же городе – Алапаевске. Единственный проявивший себя жириновец – временно неработающий 24-летний Артем Карандашев, кандидат на пост главы Зареченского СП. Другие партии пока себя не проявили.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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