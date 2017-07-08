В Екатеринбурге в отдел полиции увезли организатора «субботника Навального»

В Екатеринбурге у разных торговых центров сегодня проходили акции, устроенные командой политика Алексея Навального. На т.н. субботниках волонтеры штаба раздавали листовки.

Однако через некоторое время после начала акции к месту прибыли сотрудники полиции, в том числе в защитных шлемах и бронежилетах. Они произвели осмотр двух автомобилей, на которых приехали представители штаба, изъяли 300 листовок, рассказала спикер команды Полина Гройсман.

Юриста Юрия Кузьминых и еще нескольких волонтеров отвезли в отдел полиции на улице Циолковского для дачи показаний. «Проверили мой паспорт – якобы он в розыске. Объяснение на месте отказались брать», – сообщил сам Кузьминых.

Напомним, накануне правоохранители (сотрудники полиции и ФСБ) посетили офис штаба Навального в Екатеринбурге для проведения следственных мероприятий. Тогда также были изъяты листовки, подготовленные к субботнику.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.07.17

«Семь пятниц» все? Работники сообщили о закрытии магазинов с понедельника. / Еще одну улицу на ВИЗе перекрывают. / В Екатеринбурге произошел пожар в детском саду. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»