Полиция Екатеринбурга не называет причину обысков в штабе Навального – возможно, там искали «госдеповские листовки»

В екатеринбургском штабе Навального продолжаются следственные мероприятия. Штаб в настоящее время заблокирован, передает с места событий корреспондент «Нового Дня». С обыском сюда нагрянули представители УМВД Екатеринбурга, однако причина «визита» не сообщается. Съемка в помещении запрещена.

Сами сторонники политика предполагают, что целью правоохранителей являются листовки, подготовленные к агитационному субботнику, который представители команды Навального собираются провести в ближайшие выходные в разных городах страны. На фото, сделанным корреспондентом РИА «Новый День», видно, что полицейские выносят коробки с агитками. Пресс-группа УМВД Екатеринбурга по-прежнему недоступна для комментариев.

Между тем житель Екатеринбурга Илья Белоус написал признание в своем аккаунте в Facebook. «Товарищи, я должен признаться. Гуляли по Вайнера. Увидели, как в штаб Навального заносят коробки. Наверняка внутри госдеповские листовки с тезисами, которые суд уже признал клеветой, да призывы к незаконным акциям и госперевороту. Это я написал заявление в городское УВД с просьбой проверить, что хранят эти американские заговорщики в своём штабе», – сообщил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 07.07.17

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