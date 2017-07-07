В штабе Навального в Екатеринбурге проходят обыски

Вслед за московскими полицейскими, которые нагрянули с обысками в штаб Алексея Навального в столице, екатеринбургские правоохранители также занялись проверкой местного отделения. Об этом сообщила на своей странице в Facebook представитель штаба в Екатеринбурге Полина Грейсман. «В штабе обыск я ищу понятых срочно», – написала она.

В полиции Екатеринбурга пока не удалось получить комментарий по поводу происходящего. «Они пока ничего не озвучили, причину не озвучили, говорят, в свое время все узнаем», – комментируют в штабе. На видео, опубликованном Грейсман, фигурируют молодые люди, которые на ее просьбу представиться сказали: «Ты кто такая? Иди и работай».

Напомним, в столице обыски в штабе Навального прошли в рамках уголовного дело по ст. 330 УК РФ «Самоуправство», возбужденного на основании «заявлений о нарушении условий договора аренды помещений», которые поступали от руководителя ООО «Паритет МГ» и субарендаторов. По их мнению, собственник здания, компания «Балчуг Эстейт», нарушала условия договора. Претензий к штабу Навального как к субарендатору у полиции не имеется.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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