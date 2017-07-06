Полиция раскрыла причины блокировки московского офиса Навального

Полиция раскрыла причины обыска в московском штабе скандального политика Алексея Навального. Следственные действия связаны с расследованием уголовного дела о самоуправстве.

«Около 7 утра в помещении здания по адресу Садовническая набережная, 69 были проведены обыски в рамках возбужденного уголовного дела по ст.330 УК РФ («Самоуправство»)», – сообщил Интерфаксу заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции по району Замоскворечье Евгений Тихомиров.

Уголовное дело, пояснил он, было возбуждено после поступления «заявлений о нарушении условий договора аренды помещений», которые поступали от руководителя ООО «Паритет МГ» и субарендаторов. По их мнению, собственник здания, компания «Балчуг Эстейт», нарушала условия договора. Претензий к штабу Навального как к субарендатору у полиции не имеется.

В настоящий момент документы, вещи, а также находившиеся в штабе люди находятся в ОВД по Центральному административному округу столицы. Сообщается, что у штаба собралось несколько десятков человек. Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин и другие активисты просят полицию пропустить их в помещение.

Москва, Ольга Ветрова

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