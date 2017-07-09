В Москве на 52-м году жизни скончался медиаменеджер Антон Носик. По информации «Нового Дня», у него случился сердечный приступ. Информацию подтвердил владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев: «Это правда. Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас – не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено позже». Антон Носик был одним из основателей Gazeta.ru, Lenta.ru, NEWSru.com и других известных новостных проектов. Работал в компании SUP Media, обслуживавшей русскоязычный ЖЖ, вел популярный блог.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.07.17

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