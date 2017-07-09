«Въезд на парковку 3800, а выезд – 5 тысяч», – уральцы рассказали, как выбирались с «Нашествия» (ФОТО)

В эти выходные в селе Большое Завидово в Тверской области проходит фестиваль российской музыки «Нашествие». Но любители отечественного рока остались не в восторге от долгожданного мероприятия. Не повезло с погодой, а организаторы вообще самоустранились от проблем, с которыми столкнулись посетители фестиваля.

Как рассказал «Новому Дню» житель Екатеринбурга Леонид, который поехал на фестиваль вдвоем с женой уже не в первый раз, постоянно шел дождь. «Очень грустно было смотреть на продавцов мороженого, зато резиновые сапоги отлично продавались. Я до последнего думал, что будет как в прошлом году – солнце, но в этот раз даже отменили полет «Стрижей» и выступление десантных групп», – рассказал собеседник агентства. Мужчина пояснил, что хорошо заработали и продавцы кипятка. «Пиво в этом году стоило 200 рублей за банку, против 180 рублей в прошлом, но его не особо хотелось, очереди, в основном, за кипятком выстраивались. В прошлом году кружку горячей воды продавали по 40 рублей, в этом году – сначала по 50 рублей, а когда стало ясно, что погода не улучшится, под вечер первого дня, продавцы подняли цены до 70 рублей», – сообщил Леонид. Из-за погоды он с супругой решил уехать, не дожидаясь окончания фестиваля, в субботу. И, как выяснилось, это было правильным решением.

Уже в субботу выезд с парковки серьезно развезло из-за дождей. Причем видно было, что организаторы пытались что-то с этим сделать – насыпали кучку опилок, но, видно, решили, что это слишком дорого, поэтому засыпан оказался маленький клочок земли, и мера не помогла. «Въезд стоил 3800 рублей на три дня. И мы шутили, что выезд будет 5 тысяч. И как оказалось, не ошиблись, – рассказал собеседник РИА «Новый День». – Мы попытались в субботу выехать со стоянки – и машина всеми четырьмя колесами загребла. Так было со многими. Кому-то удавалось доехать до выезда, но там точно все вставали. Потому что камазисты и трактористы из соседнего села размесили весь выезд. Даже «роверы» застревали, а у мужика на седане «Мерседес» вообще истерика случилась. Потому что ты совсем беспомощен там, ничего сделать не можешь. Так вот камазисты брали по 2 тысячи рублей за помощь, трактористы – по 3-5 тысяч рублей. Их спрашивали, почему так дорого – они говорили, мол, надо заправиться, гаишнику дать 300 рублей за каждую машину, при этом говорили, что сегодня еще ничего, а вот завтра, в воскресенье, когда все поедут, будет уже дороже – по 10-15 тысяч. Одна женщина пошла с МЧС разговаривать, чтобы они как-то помогли, в итоге только через несколько часов прислали одну какую-то гусеничную единицу. Даже не представляю, какой ад там сегодня», – добавил екатеринбуржец.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.07.17

В Москве умер Антон Носик. / Крик «Путин, помоги» на Щербакова закрасили (ФОТО). / В элитном доме с панорамными окнами выпадают стекла (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»