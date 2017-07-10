На местных выборах в Свердловской области выдвинулось уже 380 кандидатов

На выборы в органы местного самоуправления свердловских муниципалитетов на данный момент выдвинулись уже 380 кандидатов.
Как сообщили РИА «Новый День» в областном избиркоме, от партии «Единая Россия» выдвинуты 65 кандидатов, от КПРФ – 33, от ЛДПР – 14, в порядке самовыдвижения – 268 кандидатов. «Справедливая Россия» до сих пор не выдвинула ни одного кандидата.
Уже зарегистрировано 36 кандидатов, 29 самовыдвиженцев и семь кандидатов от КПРФ.
Напомним, в единый день голосования, который пройдет 10 сентября 2017 года, наряду с выборами губернатора Свердловской области состоятся выборы 4 глав муниципалитетов, депутатов 49 представительных органов муниципальных образований, а также дополнительные выборы депутатов в 3 муниципальных образованиях.
Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 10.07.17
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