На местных выборах в Свердловской области выдвинулось уже 380 кандидатов

На выборы в органы местного самоуправления свердловских муниципалитетов на данный момент выдвинулись уже 380 кандидатов.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном избиркоме, от партии «Единая Россия» выдвинуты 65 кандидатов, от КПРФ – 33, от ЛДПР – 14, в порядке самовыдвижения – 268 кандидатов. «Справедливая Россия» до сих пор не выдвинула ни одного кандидата.

Уже зарегистрировано 36 кандидатов, 29 самовыдвиженцев и семь кандидатов от КПРФ.

Напомним, в единый день голосования, который пройдет 10 сентября 2017 года, наряду с выборами губернатора Свердловской области состоятся выборы 4 глав муниципалитетов, депутатов 49 представительных органов муниципальных образований, а также дополнительные выборы депутатов в 3 муниципальных образованиях.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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