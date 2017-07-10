Итальянская маркиза подарила Екатеринбургу мощи святой Екатерины и пожалела, что для них нет храма

В дар городу Екатеринбургу преподнесли мощи святой Екатерины. Теперь церковь озабочена тем, чтобы построить для них достойное пристанище.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, святыню привезла из Рима маркиза Иммаколата Соларо дель Борго – наследница древнего итальянского аристократического рода Колонна, давний друг Русской православной церкви. Она уже четверть века приезжает в Россию и привозит в дар храмам и монастырям древние святыни. В том числе частицы мощей всех двенадцати апостолов, святителя Николая, великомученика Георгия и мученицы Наталии и многие другие святыни.

Друг маркизы князь Дмитрий Романов, глава одной из ветвей дома Романовых, живущих в эмиграции, перед своей кончиной признался, что всегда хотел посетить Екатеринбург и преподнести в дар какую-нибудь святыню, а особенно мощи святой ученицы Екатерины. Его просьбу и исполнила маркиза дель Борго.

«Я очень рада, что мне повезло привезти сюда мощи святой Екатерины, – сказала маркиза. – Я думала, что здесь есть такой храм, но потом узнала, что в вашем городе нет храма святой Екатерины. Но все равно я привезла эти мощи».

Маркиза передала в дар Екатеринбургской епархии мощи святой великомученицы Екатерины и святых апостолов Филиппа и Иакова, а также документы о подлинности мощей.

«Я думаю, что когда построят храм святой Екатерины, эти мощи будут находиться там», – сказал митрополит Кирилл.

Напомним, строительство храма святой Екатерины – больной вопрос для города. Инвесторы проекта – РМК и УГМК – настаивают на строительстве храма на искусственном острове в акватории Городского пруда. Общественность Екатеринбурга выступила резко против. Был создан общественный «Комитет защиты пруда», состоялось несколько акций протеста «Обними пруд». Группа архитекторов написала открытое письмо в мэрию, где последовательно изложила все аргументы, почему такое строительство будет убийственным с точки зрения архитектуры и урбанистики.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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