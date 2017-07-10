В Свердловской области свыше 66% населения страдают от радиации и шума

Большинство жителей Среднего Урала подвержено риску шума и радиационной нагрузке. Также уральцам приходится жить в условиях химического загрязнения. Такие неутешительные сведения содержатся в докладе главы управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергея Кузьмина за первое полугодие 2017 года, опубликованном на сайте надзорного ведомства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации санврачей, 77,7% жителей региона подвержены риску химического загрязнения, 63,9% – рискам, связанным с биологическим загрязнением. В условиях радиационной нагрузки и шума живет свыше 66% населения. При этом удельный вес населения, подверженного влиянию социальной напряженности, сейчас составляет 32,3%. В докладе также отмечается, что на Среднем Урале по-прежнему фиксируется загрязнение атмосферного воздуха и почвы, неудовлетворительное качество питьевой воды и некачественное питание населения. Остается высоким уровень заболеваемости работающих граждан, высокий уровень травм, отравлений и инфекционных заболеваний.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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