За пределами зоны отчуждения Фукусимы обнаружен источник радиации

Ученые, которые следят за окружающей средой после аварии на атомной электростанции «Фукусима», обнаружили радиоактивные элементы, которые загадочно исчезли из залива, где случилась катастрофа. Оказалось, что радионуклиды осели в песках пляжей далеко за пределами зоны отчуждения.

В первый год после аварии исследователи брали пробы воды и грунта, а также проверяли обитавшую в воде живность. Результаты поразили ученых: доля цезия-137 и серебра-110, самых опасных изотопов, была заметно ниже ожидаемой. Это могло произойти по двум причинам – утечка радиоактивной воды была не такой серьезной, как считалось ранее, либо радионуклиды осели в некой части экосистемы, где их сложно обнаружить, пишет журнал PNAS.

Выяснилось, что опасные вещества просочились в пески пляжей на большую глубину в 120 км от АЭС. По словам ученых, уровень радиоактивности и концентрация цезия в этих песках была примерно в 10 раз выше, чем в воде в бухте, где находится сама станция.

Таким образом, местные пляжи сработали как губка, которая впитала в себя радиоактивные элементы. Пока такой вариант развития событий не представляет опасности для людей, в этих местах никто не живет и не пьет грунтовые воды. Однако постепенно цезий освобождается во время приливов и штормов и попадает в море.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года. В результате подземных толчков магнитудой 9,1 балла вышла из строя система охлаждения реакторов. Из зоны поражения радиацией были эвакуированы около 300 тысяч жителей. Японские власти приняли решение создать вокруг станции зону отчуждения радиусом в 30 км, проживание в которой было признано небезопасным для человека.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 03.10.17

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