Токио заявляет о безопасности слива радиоактивной воды с Фукусимы-1

Японское Министерство экономики, торговли и промышленности опубликовало доклад, в котором делается вывод о безопасности сброса в Тихий океан радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1». Южная Корея не согласна с такой позицией, передает РИА «Новости».

По данным Минэкономики Японии, уровень радиации отходов электростанции составляет от 0,052 до 0,62 микрозиверта в районе выброса и примерно 1,3 микрозиверта в атмосфере. Естественный фон составляет примерно 2,1 тысячи микрозивертов в год. Таким образом, это от 1/1600 до 1/40000 доли облучения, которое ежегодно получают люди.

В свою очередь японская оппозиция, а также Сеул подвергают выводы японского правительства сомнению. Южнокорейские власти хотят полного отчета о планах по сливу очищенной воды с аварийной АЭС. Однако, по словам спикера МИД Южной Кореи Ким Ин Чхоля, Токио не отвечает на официальные запросы по этой теме.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года. В результате подземных толчков магнитудой 9,1 балла вышла из строя система охлаждения реакторов. Из зоны поражения радиацией были эвакуированы около 300 тысяч жителей. Японские власти приняли решение создать вокруг станции зону отчуждения радиусом в 30 км, проживание в которой было признано небезопасным для человека.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

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