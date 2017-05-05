NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 05.05.17

В Японии горят радиоактивные леса у «Фукусимы» / Пожарные не в состоянии потушить пламя

В Японии горят радиоактивные леса у «Фукусимы» Пожарные не в состоянии потушить пламя

В Японии вокруг атомной электростанции «Фукусима-1» несколько дней полыхает лесной пожар. Огонь распространился на 20 гектаров, пожарные не могут справиться с пламенем из-за сильного ветра, передает японская телерадиокомпания NHK

Пожар начался в горном лесу на окраине города-призрака Намиэ в префектуре Фукусима. Область является частью зоны отчуждения с 2011 года, когда сильное землетрясение разрушило второй реактор АЭС «Фукусима-1».

С огнем борются 240 сотрудников пожарной службы, используются специально оборудованные вертолеты. Однако пока, несмотря на все усилия, пожар продолжает распространяться из-за сильного ветра.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года. В результате подземных толчков магнитудой 9,1 балла вышла из строя система охлаждения реакторов. Из зоны поражения радиацией были эвакуированы около 300 тысяч жителей.

В феврале замеры уровня радиации на втором реакторе аварийной АЭС показали, что интенсивность облучения почти в 20 раз превышает смертельный уровень.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 05.05.17

Опасная присыпка: больная раком американка отсудила у J&J рекордные $110 миллионов. / Лауреат Шнобеля доказал пользу мата. Крепкие выражения делают человека сильнее. / Нефть усиливает давление на рубль. Котировки продолжили резкий обвал: Brent уже дешевле $48.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter