В Японии горят радиоактивные леса у «Фукусимы» / Пожарные не в состоянии потушить пламя

Публикации за 05.05.17

В Японии вокруг атомной электростанции «Фукусима-1» несколько дней полыхает лесной пожар. Огонь распространился на 20 гектаров, пожарные не могут справиться с пламенем из-за сильного ветра, передает японская телерадиокомпания NHK

Пожар начался в горном лесу на окраине города-призрака Намиэ в префектуре Фукусима. Область является частью зоны отчуждения с 2011 года, когда сильное землетрясение разрушило второй реактор АЭС «Фукусима-1».

С огнем борются 240 сотрудников пожарной службы, используются специально оборудованные вертолеты. Однако пока, несмотря на все усилия, пожар продолжает распространяться из-за сильного ветра.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года. В результате подземных толчков магнитудой 9,1 балла вышла из строя система охлаждения реакторов. Из зоны поражения радиацией были эвакуированы около 300 тысяч жителей.

В феврале замеры уровня радиации на втором реакторе аварийной АЭС показали, что интенсивность облучения почти в 20 раз превышает смертельный уровень.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 05.05.17

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