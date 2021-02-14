Во время землетрясения в Японии пострадали более 100 человек

В Японии произошло мощное землетрясение. По последним данным, различные травмы получили более 100 человек. Около миллиона домов лишились электроэнергии. Об этом сообщает Kyodo.

Сейсмологи оценивают силу землетрясения в 7,3 балла. Эпицентр подземных толчков залегал в Тихом океане на глубине 55 километров. Максимальную амплитуду почувствовали жители префектур Фукусима и Мияги. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре японской столицы составила около 4 баллов.

Правительство сообщило, что без электричества остались почти 1 миллион домов в районах Канто и Тохоку. Аварийные бригады смогли устранить неполадки к утру, без света остаются лишь несколько сотен зданий в Фукусиме.

Данные о пострадавших поступили из префектур Мияги, Фукусима, Ибараки, Тотиги, Сайтама и Тиба. В общей сложности по всей стране различные травмы получили 104 человека.

На атомных электростанциях в столичном районе нештатных ситуаций или утечки радиации не выявлено. На АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» из-за подземных толчков расплескалось незначительное количество радиоактивной воды.

Премьер Японии Ёсихиде Суга рекомендовал жителям оставаться дома, так как сейсмологи не исключают возникновения нескольких афтершоков. При этом в национальном метеорологическом управлении Японии предполагают, что нынешнее землетрясение может быть последствием случившегося в 2011 году, которое привело к разрушительной аварии на АЭС «Фукусима-1».

Токио, Зоя Осколкова

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